Çukur Dizisi Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi, İdris Baba, Yamaç, Vartolu Hatta Sena Bile Olacak! Neler Oluyor Neler… Milyonların Ağzı Kulaklarında…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisi kısa bir süre önce ekranlara veda etmiş ve bir daha sevenleriyle buluşamayacağını duyurmuştu. İddialara göre ise Çukur dizisi yeniden başlıyor, yeniden başlamasının arkasındaki sebep ise Acun Ilıcalı! Eski kadroda bulunan İdris Baba, Yamaç, Vartolu hatta Sena’nın bile yer alacağı Çukur dizinin planlaması ise ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu ve Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı isimler dizide yer almıştı. İlk sezonu reytinglerde vurgun yapan dizinin son sezonunda heyecanından ve aksiyonundan bir şey kaybetmemişti. Kısır döngüye girilmesin diye final yaptırılan dizi, hayranlarını derinden üzmüştü.
Birçok izleyicisi tarafından “Efsane dizi” olarak adlandırılan Çukur, Kurtlar Vadisi gibi bir etki bırakmıştı. Sevilerek izlenen dizinin oyuncu kadrosu sık sık değişmiş fakat gelen tüm oyuncular seyirciler tarafından; karakter kötü bile olsa sevilmişti. Peki, Çukur dizisi yeniden nasıl başlayacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.