Merve Boluğur Öyle Bir Poz Paylaştı ki; Yer, Gök Resmen İnledi! Böyle Bir Şey Olamaz… Instagram’da Yangın Çıktı!

Özel hayatı ile çok konuşulan isimlerden birisi olan Merve Boluğur, paylaştığı pozlar ile sosyal medyanın aklını başından aldı. Seksi ve güzel oyuncunun tatil pozu rekor etkileşimler alırken, bir bakan bir daha bakmadan geçemedi. İşte Merve Boluğur 'un bu yaza damgasını vuran enfes pozları…

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