18 Tem 2021 - 14:21 Güncelleme: 18 Tem 2021 - 14:36
Merve Boluğur Öyle Bir Poz Paylaştı ki; Yer, Gök Resmen İnledi! Böyle Bir Şey Olamaz… Instagram’da Yangın Çıktı!
Başarılı ve güzel oyuncu Merve Boluğur, her sene tatilde paylaştığı pozlar ile nefesleri kesiyor...
Özel hayatı ile çok konuşulan isimlerden birisi olan Merve Boluğur, paylaştığı pozlar ile sosyal medyanın aklını başından aldı. Seksi ve güzel oyuncunun tatil pozu rekor etkileşimler alırken, bir bakan bir daha bakmadan geçemedi. İşte Merve Boluğur 'un bu yaza damgasını vuran enfes pozları…
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.