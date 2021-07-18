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18 Tem 2021 - 18:46

Şeyma Subaşı Tamamen Yalan Söylemiş! Tüm Türkiye Twitter'da Dalga Geçiyor! Meğer Mısırlı Milyarder İstemiş.. "Yazık!"

Şeyma Subaşı'nın bir türlü Türk magazin gündeminden düşmek bilmeyen Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi; Türk basınına ilk kez açıklamalar yaptı ve ilişkiyle ilgili tamamen net ve doğru bilgiler verdi. Şeyma Subaşı'nın "Meedo" olarak seslendiği Mohammed Alsaloussi, ayrılığın perde arkasını netleştirdi. Türkiye, bu açıklamalardan sonra Twitter'da Subaşı ile ağır dalga geçti.