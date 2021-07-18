Şeyma Subaşı Tamamen Yalan Söylemiş! Tüm Türkiye Twitter'da Dalga Geçiyor! Meğer Mısırlı Milyarder İstemiş.. "Yazık!"
Şeyma Subaşı'nın bir türlü Türk magazin gündeminden düşmek bilmeyen Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi; Türk basınına ilk kez açıklamalar yaptı ve ilişkiyle ilgili tamamen net ve doğru bilgiler verdi. Şeyma Subaşı'nın "Meedo" olarak seslendiği Mohammed Alsaloussi, ayrılığın perde arkasını netleştirdi. Türkiye, bu açıklamalardan sonra Twitter'da Subaşı ile ağır dalga geçti.
Şeyma Subaşı'nın Mısır uyruklu milyarder olduğu düşünülen sevgilisi Mohammed Alsaloussi, ilk kez açıklamalar yaptı. Şeyma'dan ayrılma konusuyla ilgili açıklama yapan Alsaloussi, magazin gündemine resmen bomba gibi düştü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.