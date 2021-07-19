Volkan Konak’tan Flaş Maske İtirafı, Volkan Konak: "Maske Bizi Bozuyor"

Programına sevilen şarkılarından 'Dertliyim Kederliyim' şarkısıyla başlayan Volkan Konak, repertuarında yer verdiği Karadeniz müziklerinin yanı sıra türkülerle de kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

ORHAN GENCEBAY HEP YARDIMCI OLDU"

Albüm ve müzik piyasasına kendisini Orhan Gencebay'ın soktuğunu söyleyen Volkan Konak, "Orhan Ağabey hep elimden tutup, bana yardımcı oldu müzik piyasasında ama Sevim Abla ile bir türlü yıldızımız barışmadı" şeklinde konuştu.

"MASKE BİZİ BOZUYOR"

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi döneminde hiç maske takmadığını dile getiren 54 yaşındaki şarkıcı, bu konudaki açıklamasıyla dikkat çekti.

"Pandemi döneminde Ozon tedavisi ve birkaç ilaç kullanarak bağışıklığımı güçlü tutmaya çalıştım. Maske bizi bozuyor, maskenin müziği susturmaması lazım ama yine de siz benim tavsiyelerime bakmayın."

Toplumsal bağışıklık kazanılması için aşılama devam ederken, bilim insanları her fırsatta virüse karşı en büyük silahın aşının yanı sıra maske ve sosyal mesafe olduğunu vurguluyor.

Volkan Konak'tan şaşırtan açıklama: Pandemide hiç maske takmadım!Bodrum'da yaklaşık iki saat boyunca performans sergileyen Volkan Konak, konserini 'Aleni Aleni' parçasıyla noktalayarak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.