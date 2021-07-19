Volkan Konak’tan Flaş Maske İtirafı, Volkan Konak: "Maske Bizi Bozuyor"
Uzun bir aradan sonra önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, "Maske bizi bozuyor" açıklamasıyla şaşırttı.
Programına sevilen şarkılarından 'Dertliyim Kederliyim' şarkısıyla başlayan Volkan Konak, repertuarında yer verdiği Karadeniz müziklerinin yanı sıra türkülerle de kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
ORHAN GENCEBAY HEP YARDIMCI OLDU"
Albüm ve müzik piyasasına kendisini Orhan Gencebay'ın soktuğunu söyleyen Volkan Konak, "Orhan Ağabey hep elimden tutup, bana yardımcı oldu müzik piyasasında ama Sevim Abla ile bir türlü yıldızımız barışmadı" şeklinde konuştu.
"MASKE BİZİ BOZUYOR"
Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi döneminde hiç maske takmadığını dile getiren 54 yaşındaki şarkıcı, bu konudaki açıklamasıyla dikkat çekti.
"Pandemi döneminde Ozon tedavisi ve birkaç ilaç kullanarak bağışıklığımı güçlü tutmaya çalıştım. Maske bizi bozuyor, maskenin müziği susturmaması lazım ama yine de siz benim tavsiyelerime bakmayın."
Toplumsal bağışıklık kazanılması için aşılama devam ederken, bilim insanları her fırsatta virüse karşı en büyük silahın aşının yanı sıra maske ve sosyal mesafe olduğunu vurguluyor.
Volkan Konak'tan şaşırtan açıklama: Pandemide hiç maske takmadım!Bodrum'da yaklaşık iki saat boyunca performans sergileyen Volkan Konak, konserini 'Aleni Aleni' parçasıyla noktalayarak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.
19 Tem 2021 - 14:49 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.