Yasmin Erbil’den Delirten Poz! Havuzun İçinden Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! “Yasmin Hanım Ne Bu Hal?”

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden annesiyle birlikte gittiği tatilden pozlarını paylaşan başarılı isim, fiziğiyle adeta büyülemişti. Güzelliğiyle sık sık ön plana çıkan Yasmin Erbil’den gelen bu paylaşım is övgülere neden olmuştu. Kısa bir süre önce ise Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yarı çıplak havuzdaki pozunu paylaştı.

Annesiyle birlikte gitmiş olduğu Dubai tatilinin neredeyse her anını paylaşan Yasmin Erbil, şimdilerde yakın zamanda çekimleri başlayacak olan Çarkıfelek yarışması için hazırlıklara başladı. İbrahim Tatlıses’in sunmuş olduğu İbo Show’unda yapımcılığını üstlenen başarılı yapımcıyla el sıkıştığını Mehmet Ali Erbil’e paylaşan Yasmin Erbil, kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Peki, şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?



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