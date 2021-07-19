Yasmin Erbil’den Delirten Poz! Havuzun İçinden Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! “Yasmin Hanım Ne Bu Hal?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil’den delirten yarı çıplak poz geldi! Görenlerin donup kaldığı Yasmin Erbil’in paylaşımı görenleri şok içerisinde bıraktı. Milyonları delirten bu durum ise kısa sürede sosyal medyada yankılanmaya başladı. Yasmin Erbil’in bu pozları ise “Yasmin hanım ne yapıyorsunuz? Bu ne hal?” yorumlarınızı getirdi.
Kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden annesiyle birlikte gittiği tatilden pozlarını paylaşan başarılı isim, fiziğiyle adeta büyülemişti. Güzelliğiyle sık sık ön plana çıkan Yasmin Erbil’den gelen bu paylaşım is övgülere neden olmuştu. Kısa bir süre önce ise Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yarı çıplak havuzdaki pozunu paylaştı.
Annesiyle birlikte gitmiş olduğu Dubai tatilinin neredeyse her anını paylaşan Yasmin Erbil, şimdilerde yakın zamanda çekimleri başlayacak olan Çarkıfelek yarışması için hazırlıklara başladı. İbrahim Tatlıses’in sunmuş olduğu İbo Show’unda yapımcılığını üstlenen başarılı yapımcıyla el sıkıştığını Mehmet Ali Erbil’e paylaşan Yasmin Erbil, kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Peki, şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.