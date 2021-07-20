- 20 Tem 2021 - 13:06 G: 20 Tem 2021 - 13:07

Ünlü Oyuncu Fatma Girik Evde Aniden Fenalaşınca Hastaneye Kaldırıldı

Muğla Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, evde aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sözcü'nün haberine göre, Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit “Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” diye konuştu.

20 Tem 2021 - 13:06 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı Açıklaması mask
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı Açıklaması
Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı... mask
Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı...
Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde 39 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde 39 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Masterchef Yasin Delirdi! Survivor'dan Sonra Masterchef'e Tekrar Geliyor... Ortalık Fena Karıştı! Hırsızlık Damgası Çok Ağır Oldu! mask
Masterchef Yasin Delirdi! Survivor'dan Sonra Masterchef'e Tekrar Geliyor... Ortalık Fena Karıştı! Hırsızlık Damgası Çok Ağır Oldu!
Alişan'dan Milyonları Yasa Boğan Acı Haber Geldi! Eşi Buse Varol'dan Ağlatan Paylaşım... Sosyal Medya Tir Tir Titriyor! mask
Alişan'dan Milyonları Yasa Boğan Acı Haber Geldi! Eşi Buse Varol'dan Ağlatan Paylaşım... Sosyal Medya Tir Tir Titriyor!
Survivor İsmail Aldığı Ödülle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Şok Oldu! “Helal Olsun İsmail” Başkası Olsa Öyle Şeyler Yapardı Ki… “Adamın Karekökü!” mask
Survivor İsmail Aldığı Ödülle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Şok Oldu! “Helal Olsun İsmail” Başkası Olsa Öyle Şeyler Yapardı Ki… “Adamın Karekökü!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status