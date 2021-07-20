Ünlü Oyuncu Fatma Girik Evde Aniden Fenalaşınca Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sözcü'nün haberine göre, Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit “Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” diye konuştu.