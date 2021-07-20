20 Tem 2021 - 14:04 Güncelleme: 20 Tem 2021 - 14:05
Irak'ın Kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonunda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürdüyor. Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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20 Tem 2021 - 14:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.