- 20 Tem 2021 - 14:04 G: 20 Tem 2021 - 14:05

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonunda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürdüyor. Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

20 Tem 2021 - 14:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ünlü Oyuncu Fatma Girik Evde Aniden Fenalaşınca Hastaneye Kaldırıldı mask
Ünlü Oyuncu Fatma Girik Evde Aniden Fenalaşınca Hastaneye Kaldırıldı
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı Açıklaması mask
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı Açıklaması
Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı... mask
Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı...
Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde 39 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde 39 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Masterchef Yasin Delirdi! Survivor'dan Sonra Masterchef'e Tekrar Geliyor... Ortalık Fena Karıştı! Hırsızlık Damgası Çok Ağır Oldu! mask
Masterchef Yasin Delirdi! Survivor'dan Sonra Masterchef'e Tekrar Geliyor... Ortalık Fena Karıştı! Hırsızlık Damgası Çok Ağır Oldu!
Alişan'dan Milyonları Yasa Boğan Acı Haber Geldi! Eşi Buse Varol'dan Ağlatan Paylaşım... Sosyal Medya Tir Tir Titriyor! mask
Alişan'dan Milyonları Yasa Boğan Acı Haber Geldi! Eşi Buse Varol'dan Ağlatan Paylaşım... Sosyal Medya Tir Tir Titriyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status