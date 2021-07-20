- 20 Tem 2021 - 15:21 G: 20 Tem 2021 - 15:22

Bitcoin Gün Geçtikçe Değer Kaybediyor. Bitcoin 30 Bin Doların Altına Geriledi!

Bitcoin son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 29 bin 400 dolar seviyesine indi.

Böylelikle Bitcoin'de bir haftalık değer kaybı ise yüzde 11'in üzerine çıktı.

Kripto para birimleri başta Çin'den gelen haberlerle yine yönünü aşağı çevirdi. En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'de son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 6'yı aştı. Bitcoin 29 bin 400 dolar seviyesine kadar çekildi. Bitcoin'de bir haftalık değer kaybı ise yüzde 11'in üzerine çıktı.

20 Tem 2021 - 15:21 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Irak'ın Kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonunda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
Irak'ın Kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonunda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Ünlü Oyuncu Fatma Girik Evde Aniden Fenalaşınca Hastaneye Kaldırıldı mask
Ünlü Oyuncu Fatma Girik Evde Aniden Fenalaşınca Hastaneye Kaldırıldı
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı Açıklaması mask
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı Açıklaması
Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı... mask
Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı...
Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde 39 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde 39 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Masterchef Yasin Delirdi! Survivor'dan Sonra Masterchef'e Tekrar Geliyor... Ortalık Fena Karıştı! Hırsızlık Damgası Çok Ağır Oldu! mask
Masterchef Yasin Delirdi! Survivor'dan Sonra Masterchef'e Tekrar Geliyor... Ortalık Fena Karıştı! Hırsızlık Damgası Çok Ağır Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status