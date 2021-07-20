Bitcoin Gün Geçtikçe Değer Kaybediyor. Bitcoin 30 Bin Doların Altına Geriledi!

Böylelikle Bitcoin'de bir haftalık değer kaybı ise yüzde 11'in üzerine çıktı.

Kripto para birimleri başta Çin'den gelen haberlerle yine yönünü aşağı çevirdi. En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'de son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 6'yı aştı. Bitcoin 29 bin 400 dolar seviyesine kadar çekildi. Bitcoin'de bir haftalık değer kaybı ise yüzde 11'in üzerine çıktı.