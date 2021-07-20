20 Tem 2021 - 15:21 Güncelleme: 20 Tem 2021 - 15:22
Bitcoin Gün Geçtikçe Değer Kaybediyor. Bitcoin 30 Bin Doların Altına Geriledi!
Bitcoin son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 29 bin 400 dolar seviyesine indi.
Böylelikle Bitcoin'de bir haftalık değer kaybı ise yüzde 11'in üzerine çıktı.
Kripto para birimleri başta Çin'den gelen haberlerle yine yönünü aşağı çevirdi. En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'de son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 6'yı aştı. Bitcoin 29 bin 400 dolar seviyesine kadar çekildi. Bitcoin'de bir haftalık değer kaybı ise yüzde 11'in üzerine çıktı.
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20 Tem 2021 - 15:21 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.