Vikingler: Büyük Macera Ne Zaman Çekildi? Vikingler Hala Yaşıyor Mu? Vikingler Ve Müslümanlar Savaştı Mı?

Vikingler veya Norslar olarak tanımlanan bu topluluk; İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimlerden oluşan ekiplere verilen genel bir isim olarak tarihteki yerini aldı. Antik Cermen halkına kadar kökleri dayanan Vikingler; ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı ve fetih politikası güden bir halk olarak dünya genelinde tanındı. Özellikle 8 ile 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmiş olan Vikingler, ünlerini giderek artırdı ve Viking soyundan gelen Normanlar’ın Büyük Britanya’yı fethederek, İngiltere'nin en güçlü hanedanı oluşturmasının ardından tüm dünyaya ünlerini yaydı.

Vikingler: Büyük Macera Ne Zaman Çekildi?



Hayatları boyunca fetih ederek yaşamış toplumlardan birisi olan Vikingler’in kahramanlıkları, “Vikingler: Büyük Macera” filmi ile beyazperdeye aktarıldı. Peki, Vikingler: Büyük Macera ne zaman çekildi? Türkiye'de 22 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Vikingler: Büyük Macera filmi, 2019 yılı boyunca çekildi. Yönetmenliğini Éric Cazes’in, senaristliğini ise Oliver Huzly ve Sophie Decroisette isimlerinin ortaklaşa üstlendiği Vikingler: Büyük Macera filmi; zeki bir genç olan Vic'in Viking ekibi ile beraber maceraya katılabilmek için göze aldıklarını konu aldı. Türkiye perdelerinde büyük bir ilgi ile karşılaşan Vikingler: Büyük Macera filmi pek çok sinema sever tarafından izlenildi.