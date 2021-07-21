EDHO'da Sezon Öncesi Ortalık Toz Duman! Çakırbeyli Yetmedi, Şahin Ağa'da Darbesini Vurdu! Kadro Dağılmak Üzere!

Yayınlandığı ilk günden bu yana ATV ekranlarındaki imparator konumunu koruyan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, son sezonunda da büyük bir ilgiyle takip edildi. Ancak dizinin devam eden oyuncu ayrılıkları, yeni sezon için dizinin ipinin kesileceğini gösterir boyuta taşındı. Hayriye Ana’ya hayat veren Sabina Toziya ile başlayan oyuncu ayrılıkları kervanına en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Bahar’ı Pelin Akil Altan katılmıştı. Şimdilerde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Şahin Ağa’sına hayat veren Turgay Tanülkü ve İlyas Çakırbayli’nin canlandırıcısı Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı iddia edildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Şahin Ağası’na Hayat Veren Turgay Tanülkü Diziden Ayrıldı Mı?



Yeni sezon hazırlıklarına hazırlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, oyuncu kadrosu ile bir türlü anlaşamıyor. Ayrılıkların ardı arkası kesilmezken, konuyla ilgili resmi ağızlardan bir açıklama gerçekleştirilmiyor oluşu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını deyim yerindeyse sinirden deliye çeviriyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili ortaya atılan son iddia ise, Şahin Ağa karakterinin diziye veda edeceği oluyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Şahin Ağa (Turgay Tanülkü) çıkıyor mu?



Geçtiğimiz gülerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılacağı iddia edilen Turgay Tanülkü, dizide ağır başlı ve sevilen bir mafya babası olan Şahin Ağa’ya hayat veriyordu. Diziden çıkması halinde büyük bir boşluk olacağını düşüren seyirci ise, konuyla ilgili bir hayli tepki gösterdi. Öte yandan Turgay Tanülkü’nün diziden ayrılıp ayrılmayacağının ağustos ayında netleşeceği öğrenildi.