Fatma Girik’in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle, Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Girik'in menajerinden, ünlü sanatçının sağlık durumuma ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Yeşilçam'ın usta oyuncu Fatma Girik, önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastaneye kaldırılmıştı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan menajeri Bircan Silan, "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi" ifadelerini kullandı.
Fatma Girik’in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
21 Tem 2021 - 18:09 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.