Bitcoin'de Vurgun Zamanı! Fırsat İçin Bunları Bilmeniz Gerekiyor! İşte Detaylar...

Bizleri Ne Bekliyor

Ancak kripto para piyasasının bu düşüş eğilimi, piyasanın iki tarafına da ışık tutuyor. Biri, kullanıcıların panikleyip dijital varlıklarını sattığı, ikincisi ise kullanıcıların hala elinde tuttuğu. FUD, Bitcoin’in Çin’deki “yasağı” ile ilgili haberleri yaparken panik satıcılarının ortaya çıkması sürpriz olmadı. Çin ve Asya’daki satış baskısı, özellikle Çinli yetkililerin madencilik çiftliklerini kapatmasından bu yana haftalarca düşüş kaydetti.

Son zamanlarda, popüler analist Willy Woo, BTC’nin düşüş trendi sırasında Binance girişlerini vurgulayan bir grafik paylaştı. Buna göre, özellikle Çin’in Bitcoin’i yasakladığı iddia edilen dönemde, girişler çoğunlukla Asya’dan. Bu arada, Asya’daki “acil satış”ı, Woo’ya göre Batı’da “acil satın alma” izledi.

Bitcoin Satın Almak İsteyenler için Güzel Bir Nokta

Piyasa, pazarın satış baskısı kaydettiğini varsayarken, Woo, “her alıcının bir satıcısı olduğuna” inandı. Bu, BTC’nin fiyatı düşük olsa da. Satın almak isteyenler için iyi bir giriş noktası oluşturduğundan, mevcut piyasa için özellikle doğru olduğunu savundu. Bitcoin en son 30.000 dolara düştüğünde MicroStrategy, 13.005 BTC jetonuna eşdeğer 489 milyon dolar değerinde BTC satın aldı. Aynı şekilde, BTC’deki varlıkları 100.000’e ulaştı.

Büyük Şirketleri Arkasına Aldı

Dahası, ARK Investment Management, Square’in kurucusu Jack Dorsey’in. Şirketin bir “açık geliştirici platformu” oluşturduğunu açıklamasının ardından. Ödeme hizmetleri şirketi Square’deki holdingini artırdı. Cathie Wood’un ARK yatırımı bu haberi toplam 225.937 hisse satın alarak takip etti. ARK Investment, doğrudan kriptoya yatırım yapmasa da teknolojinin destekçisi olmuştur ve borsada işlem gören fonunu hayata geçirme konusunda iddialıdır.

Bitcoin Balinalarından Hamleler Geliyor

Bu arada, diğer büyük kripto sahipleri, 100+ BTC’nin üzerinde tutan Kambur balinalar ve Yunuslardır. Bitcoin Balık oranı, küçük ve büyük sahipler arasındaki boşluğu netleştirecektir.

Küçük balıklar, pazardaki büyük balıkların %32’sini oluşturuyordu. Ancak bu holdingler, borsalardaki veya ETF’lerdeki varlıklarını içermiyordu.

En büyük dijital varlığın alım satımı devam edecek. Çinli ve diğer Asyalı sahiplerin “acil satış” yapması, kripto paranın hangi tarafa gideceğini belirlemeyi zorlaştıracak.