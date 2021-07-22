- 22 Tem 2021 - 10:00 G: 22 Tem 2021 - 10:05

Gülben Ergen cesur sahne kostümü ile Alaçatı’yı Yaktı…

Gülben Ergen önceki akşam konser maratonuna Çeşme Alaçatı Şerife’de başladı.

Bayramı bu kadar kalabalık geçirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Gülben Ergen dinleyicilerine, 'lütfen COVID-19 kurallarını ihmal etmeyin, sağlık her şeyden önemli" uyarısında bulundu.

Konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkıları da söyleyen Gülben Ergen ‘e tüm hayranları tek bir ağızdan eşlik etti.

Taşkın Sabah Orkestrası ile sahne alan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı mini elbisesi ile güzelliğini konuştururken izdiham yaşanan konserde, magazin tarihine geçen sözünü Unutmayın ki bize bir şey olmazı tekrarladı! 

Bodrum’dan günü birlik Alaçatı’ya gelen Gülben Ergen gelen yoğun istek üzerine Ağustos ayında yeniden Şerefe de sahnede olacak.

Konserinin ardından tüm ekibiyle Berkay’ın İstanbul’dan sonra Çeşme Alaçatı da açtığı Dede ‘ye giden Gülben Ergen Burak Altındağ ve Berkay ile hatıra fotoğrafı çekildiler.

22 Tem 2021 - 10:00 - Magazin

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