- 22 Tem 2021 - 10:01 G: 22 Tem 2021 - 10:05

Elon Musk Tekrar Bitcoin'e Döndü! Tesla İçin Önemli Bitcoin Kararı!

Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" tekrar başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" yeniden başlayacağını belirtti.

Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX'in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı. Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin'de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı.
Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya'nın haberine göre Elon Musk, mayıs ayında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu.

Konferansta kripto para yatırımları olduğu bilinen Twitter CEO’su Jack Dorsey de yer aldı. Dorsey, gelecekte Bitcoin'in dünya geneline yayıldığını görmeyi çok istediğini ifade etti.

Kripto para piyasası pozitif

Diğer yandan dün sert düşen kripto para piyasası bugün toparlanma kaydetti.  Dün 29 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden 30 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin, gün içerisinde 32 bin 700 dolara kadar yükselirken, saat 23.00 itibarIyla yüzde 6 yükselişle 31 bin 600 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ethereum da bugün 2 bin doların üzerini test etmesinin ardından 1.940 dolar seviyesine kadar çekildi.

Dogecoin ise yüzde 10'u aşan yükselişle 0.1885 dolardan işlem görüyor.

22 Tem 2021 - 10:01 - Ekonomi

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