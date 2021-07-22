Kripto Para Dünyasında Duyguların Analizi Ortaya Çıktı! 3 Altcoin Hep Zirvede!

Duygu analizi tablosunda altcoin projesi sıralaması

Aslında, Sentifi.com tarafından paylaşılan bir rapora göre, Tron geçen haftaki duygu tablolarında 39 puanla ilk beşte zirveye yerleşti. TRX’in ardından EOS ve Litecoin, 33’er puanla 2. ve 3. Sırada yer aldılar.

Yüksek duyarlılık puanları iyi olsa da, bu kripto paraların geçen hafta piyasada olumlu hareketlere gerçekten yardımcı olup olmadığını anlamak için piyasayı daha fazla analiz edeceğiz.

Tron, EOS, Litecoin: Olasılıksız üçlü mü?

EOS için en büyük son dakika haberi, ByBit’in sonunda kripto para için spot işlem çiftlerini başlatmasıydı. Bu güncellemenin önemi dikkat çekici. Litecoin için geliştirme cephesinde kesinlikle hiçbir güncelleme yoktu ancak Tron için eğilim biraz farklıydı.

Geçen hafta, Tron ağı günlük işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Aslında, Tronscan.org’dan gelen veriler, ağın tek bir günde 9.278.050 işlem kaydettiğini gösteriyor. Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, günlük işlem sayısının yıllık %522 arttığı gözlemlendi. Bu nedenle, Tron söz konusu olduğunda, geliştirme tarafı hala mantıklı.

Şimdi, bunun yerine on-chain metriklere bakıldığında, her üç kripto paranın hacimlerinin 2021’deki önceki zirvelerinden çok uzakta olduğu gün gibi ortada. Günlük fiyat grafiklerine bakıldığında da aynı bakış açısı açıkça görülüyor. Tron, yazı hazırlanırken, Şubat değerlendirmesine doğru yuvarlanıyordu ve EOS da benzer bir yoldaydı. Son olarak, Litecoin, 2021’deki tüm kazanımlarını bir kez daha tıraş etmeye yakın görünüyordu.

Peki yön nereye doğru?

Tron ve EOS, güvenilirliklerini ortadan kaldırmadan, son birkaç gün içinde kesinlikle daha yüksek geliştirme faaliyetleri kaydetti. Aksine Litecoin, yukarıda belirtilen diğer kripto paralara göre bu seviyeleri sağlayamadı. Mesele şu ki, duyarlılık öznel bir endekstir ve yalnızca diğer metrikler bağlam içine alındığında uygun şekilde analiz edilebilir. Şu anda, TRON ve EOS, duyarlılık açısından en üst sıralarını bir şekilde haklı çıkarıyor, ancak aynı durum Litecoin için geçerli değil.