Boğalar Güçlenmeye Devam Ediyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin Dünyasında Neler Oluyor?

Bitcoin fiyatı 30.000 doların üzerine güçlü bir destek tabanı oluşturdu. Sonuç olarak BTC istikrarlı bir artış başlattı ve 32.000 dolar direncini kırdı. 32.500 doların üzerine sıçradı ve şu anda (07:31) kazançları düzeltiyor.

Benzer şekilde büyük altcoinlerin çoğu olumlu işaretler veriyor. ETH yükseldi ve 2.000 dolar direnç bölgesinin üzerine sıçradı. XRP neredeyse %5 arttı ve 0.550 dolar direnç bölgesini kırdı.

Toplam piyasa değeri

Kaynak: www.tradingview.com

Bitcoin fiyatı

Bitcoin fiyatı 30.000 doların üzerinde taban oluşturduktan sonra yükseliş ivmesi kazandı. BTC 31.000 dolar ve 32.000 dolar direnç seviyelerini kırdı. 32.500 doların üzerine de sıçradı, ancak tam bir kapanış gerçekleşmedi. Fiyat şu anda kazançları düzeltiyor ve 32.000 doların altında işlem görüyor. İlk kilit destek 31.500 dolar civarında olup, bunun altında 31.200 doları test edebilir.

Yukarı yöndeki ilk direnç 32.500 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor. 32.500 doların üzerinde bir kapanış, kısa vadede daha büyük bir artışa zemin hazırlayabilir.

Ethereum fiyatı

Ethereum fiyatı da bitcoin'e benzer bir şekilde iyi bir artış başlattı. ETH 1.850 dolar ve 1.900 dolar direnç seviyelerini kırdı. ETH 2.000 doların üzerine de sıçradı ve şu anda kazançları düzeltiyor. 2.000 doların üzerinde bir kapanış olursa, fiyat kısa vadede daha fazla yükselebilir.

Yeni bir düşüş olursa, fiyat 1.920 dolar desteğini test edebilir. İlk kilit destek şu anda 1.900 dolar seviyesinin yakınında şekilleniyor.

ADA, LTC, DOGE ve XRP fiyatı

Cardano (ADA) %6 arttı ve 1.15 dolar direnç seviyesini kırdı. Ancak ADA hala 1.20 dolar seviyesinin yakınında dirençle karşılaşıyor. Bu seviyesinin üzerindeki bir kapanış, kısa vadede sürdürülebilir bir yükseliş için gereklidir. Aşağı yönde, 1.12 dolar seviyesi iyi bir destektir.

Litecoin (LTC) 112 dolar ve 115 dolar direnç seviyelerinin üzerine yerleşti. Şu anda poziitf işaretler veriyor ve 120 doların üzerinde yükselmeye devam edebilir. Bir sonraki büyük direnç 125 dolar civarında olup, bunun üzerinde fiyat 132 doları test edebilir.

Dogecoin (DOGE) 0.180 dolar ve 0.195 dolar direnç seviyelerinin üzerine çıktı. Daha düşük düzeltme yapmadan önce 0.200 doların üzerine de sıçradı. Pozitif bölgeye girmek için fiyatın 0.205 dolar ve 0.212 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor. Bu durumda fiyat 0.250 dolar seviyesine doğru yükselebilir.

XRP fiyatı 0.535 dolar ve 0.550 dolar direnç seviyelerini kırdıktan sonra yükseldi. Fiyat şu anda 0.550 doların üzerinde pozitif işaretler veriyor. En yakın direnç 0.580 dolar civarında olup, bunun üzerinde fiyat 0.600 dolar seviyesini test edebilir.

Bugün diğer altcoinlerin piyasası

AXS, TEL, FLOW, MATIC, STX, SUSHI, AAVE, LUNA, SNX, OKB, THETA, ICP, HNT, UNI ve CEL dahil birçok altcoin %10'dan fazla arttı. Bunların dışında AXS %30'dan fazla artışla 22 dolar seviyesini kırdı.

Özetle, bitcoin fiyatı 31.200 dolar seviyesinin üzerinde pozitif işaretler veriyor. BTC 32.000 dolar ve 32.500 doların üzerine yerleşirse, gelecek seanslarda daha fazla artış olabilir.

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