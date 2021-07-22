Analiz Verileri Şaşırttı! Göstergeler Yükselişi İşaret Ediyor! Litecoin Yükselir Mi?

Yakın zamanda paylaşılan Santiment raporunda, son zamanlarda fiyatta % 13,8’lik bir düşüşe rağmen, LTC ile etkileşime giren benzersiz kripto adreslerinin miktarının son 10 gün içinde %47,5 arttığı açıklandı.

Santiment verileri

LTC/BTC paritesindeki LTC’nin 4200 sats seviyesiniden red yedikten sonra desteğe geri dönmesiyle, daha fazla düşüş olma olasılığı hala mevcut. Ek olarak, bu durum ltc bazlı güzel bir yükselişe sebebiyet verdi, eğer bu durum devam ederse daha güzel yükselişler görebiliriz. Raporda ek olarak bu detaylar aktarıldı:

“TARİHSEL OLARAK KONUŞURSAK, DÜŞÜŞ İÇİN HALA İHTİMAL MEVCUT, ANCAK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE %-40’IN FİİLİ BİR ‘GERİ DÖNÜŞ‘ OLARAK DÜŞEBİLECEĞİ YER OLARAK BİZLERİ KARŞILAYABİLİR.”

Ek olarak, verilere göre 1k – 100k LTC tutan adres sayıları, varlıklarını 270.000 LTC olarak arttırmış olarak gözüküyor.

Bu durumlara ek olarak, düşük işlem hacmi ve sosyal medyada kripto konuşulmasının azalması ve yatırımcıların bir süre piyasadan uzak durduğunu varsayarsak Litecoin için tam bir toparlanmanın olduğu sonucuna varmak için henüz çok erken.

Peki bu Litecoin’in sağlıklı göründüğü anlamına mı geliyor?

Yukarıda görülen metriklerin çoğu Litecoin için oldukça sağlıklı bir tablo çizerken, altcoinler söz konusu olduğunda, gelişim faaliyetlerinin ve sosyal medya hakimiyetinin de rallilerinde büyük bir rol oynadığı göz ardı edilemez.

LTC’nin yazılım geliştirme faaliyeti 16 Temmuz’da bir düşüş kaydetti. Ve Nisan sonu – Temmuz seviyelerinin oldukça üzerinde olmasına rağmen, yine de Nisan ATH seviyesinin çok altındaydı. Litecoin için sosyal medya hakimiyeti de iyi durmuyor. Son zamanlarda sosyal medyada en az konuşulan coinler arasında.

Bu noktada Litecoin, yükselişten ziyade daha tarafsız bir görünüm sunuyor. Bununla birlikte, günlük adreslerdeki sağlıklı artış büyümeye devam ederse, ağ için iyi olduğu kanıtlanabilir. Aynı şekilde sürdürülebilir büyüme sergileyebilir.