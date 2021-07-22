Analiz Verileri Şaşırttı! Göstergeler Yükselişi İşaret Ediyor! Litecoin Yükselir Mi?
Kripto dünyası ilginç analiz verilerini ortaya dökmeye başladı. Litecoin’in fiyat hareketi, Temmuz ayında birçok coin gibi benzer yapıda hareket etti. Ancak, Litecoin’in diğer altcoinlerden daha az düşmesi onu yatırımcılar tarafından ilgi çekiçi bir hale getirdi. İşte detaylar...
Litecoin, büyük grafik yapısında önemli bir bölge olan 109$ seviyesini test ettikten sonra, 20 Temmuz’da işlem hacimlerinde büyük bir artış görüldü. Ancak, işlem hacimleri hala Mayıs-Temmuz aylarındaki seviyelerinin çok altında kaldı. Ek olarak, RSI bölgesinde aşırı satım bölgesinde olduğu için yükseliş hareketi bir nevi başlamış oldu.
Aşırı satım bölgesinde olmasından ve dip bölgelerde satın alım gerçekleştiren yatırımcıların ortaya çıkmasından dolayı, piyasada Litecoin için güzel yükselişler görmüş olduk. Aslında, dört saatlik grafikte, litecoin sadece güzel bir yükseliş yapmakla kalmadı, aynı zamanda aşırı satım bölgesinden de toparlanarak yatırımcılarını sevindirdi.
Veriler yükseliş hikayesi yeniden mi başlayacak diyor?
LTC/BTC paritesindeki LTC’nin 4200 sats seviyesiniden red yedikten sonra desteğe geri dönmesiyle, daha fazla düşüş olma olasılığı hala mevcut. Ek olarak, bu durum ltc bazlı güzel bir yükselişe sebebiyet verdi, eğer bu durum devam ederse daha güzel yükselişler görebiliriz. Raporda ek olarak bu detaylar aktarıldı:
“TARİHSEL OLARAK KONUŞURSAK, DÜŞÜŞ İÇİN HALA İHTİMAL MEVCUT, ANCAK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE %-40’IN FİİLİ BİR ‘GERİ DÖNÜŞ‘ OLARAK DÜŞEBİLECEĞİ YER OLARAK BİZLERİ KARŞILAYABİLİR.”
Ek olarak, verilere göre 1k – 100k LTC tutan adres sayıları, varlıklarını 270.000 LTC olarak arttırmış olarak gözüküyor.
Bu durumlara ek olarak, düşük işlem hacmi ve sosyal medyada kripto konuşulmasının azalması ve yatırımcıların bir süre piyasadan uzak durduğunu varsayarsak Litecoin için tam bir toparlanmanın olduğu sonucuna varmak için henüz çok erken.
Peki bu Litecoin’in sağlıklı göründüğü anlamına mı geliyor?
Yukarıda görülen metriklerin çoğu Litecoin için oldukça sağlıklı bir tablo çizerken, altcoinler söz konusu olduğunda, gelişim faaliyetlerinin ve sosyal medya hakimiyetinin de rallilerinde büyük bir rol oynadığı göz ardı edilemez.
LTC’nin yazılım geliştirme faaliyeti 16 Temmuz’da bir düşüş kaydetti. Ve Nisan sonu – Temmuz seviyelerinin oldukça üzerinde olmasına rağmen, yine de Nisan ATH seviyesinin çok altındaydı. Litecoin için sosyal medya hakimiyeti de iyi durmuyor. Son zamanlarda sosyal medyada en az konuşulan coinler arasında.
Bu noktada Litecoin, yükselişten ziyade daha tarafsız bir görünüm sunuyor. Bununla birlikte, günlük adreslerdeki sağlıklı artış büyümeye devam ederse, ağ için iyi olduğu kanıtlanabilir. Aynı şekilde sürdürülebilir büyüme sergileyebilir.
22 Tem 2021 - 10:28 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.