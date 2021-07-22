Bildiklerinizi Unutun! Ünlü Balina İddia Etti! "Bu Altcoin'de Değerlenme %860 Yapacak!"

Ünlü balina: Ethereum (ETH)’da büyük bir ralli bekliyor

Yeni bir röportajda Kaleo, Ethereum (ETH)’un bir ay içinde yaklaşık 400 dolardan 200 doların altına düştüğü, 2017’deki performansına bakıyor. Bu performans önde gelen altcoin projesinin, 2018’in en yüksek seviyesi olan 1.440 dolara fırlamadan önce göstermiş olduğu performanstı. Kaleo’nun bu duruma ilişkin yorumları şu şekilde:

2017’de (halving’den yaklaşık bir yıl sonra), %70’lik bir düşüş oldu ve her şey ölü görünüyordu. Ethereum (ETH) geri gelip tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça üzerine çıkmayı başardı. Ethereum için benzer bir senaryonun başlangıcındayız. İşte (Haziran 2021 itibariyle), benzer bir düşüş ve destekte. Yükseliş periyodu söz konusu olduğunda, orada sıraya giren birçok başka şeyler de var.

Altcoin projesinde artış yüzde kaç olacak?

Kaleo, Ethereum’un 2017 fiyat hareketine dayanacağına inanıyor. ETH’nin yüksek zaman çerçevesi desteğinden hareket edeceğini ve 2022 Temmuz’a kadar yeni bir ATH (tüm zamanların en yükseği) olarak 18.000 dolara doğru bir parabolik ralli gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Potansiyel hareket, Ethereum’un mevcut fiyatından %862’nin üzerinde bir artışı temsil ediyor. Ethereum’un mevcut fiyatı 1.970 dolar civarında.

Kaleo, Ethereum’da uzun vadeli yükseliş eğiliminde olmasına rağmen, ETH şu anda 1.700 dolar civarında seyreden yüksek zaman dilimi desteğinin altına düşerse duruşunu yeniden değerlendirmeye açık olduğunu da dile getiriyor. Geçen ay, popüler kripto traderı, Ethereum’un fiyat seviyesinin yıl sonuna kadar 10.000 doların üzerine çıkacağını tahmin ettiğini söyledi. Ayrıntılı olarak Kaleo’nun tahminleri:

2021’in ikinci yarısı için tahminlerim: BTC 6 haneli fiyat keşfine giriyor…ETH 10.000 doların üzerine çıkıyor…Bir büyük altcoin sezonu daha görüyoruz…Daha fazla kurumsal/hükümet benimsemesi gelecek… Daha fazla kurumsal/hükümet kaynaklı FUD.

ETH için aksi görüşler ne yönde?

Bir diğer ünlü kripto analisti Michaël van de Poppe de Ethereum’a ilişkin yorumlarda bulunuyor. Kripto traderına göre, Ethereum 1.741 dolardaki önemli desteği kırmanın eşiğinde. Boğaların bu seviyede tutunamaması durumunda Van de Poppe, Ethereum’un 2018’in en yüksek seviyesi olan 1.400 dolara düştüğünü görüyor.