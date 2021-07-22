- 22 Tem 2021 - 13:45 G: 22 Tem 2021 - 13:46

Ağrı'nın Kartevin Dağı Bölgesinde Terör Örgütüne Mehmetçik Darbesi

İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığı PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

Açıklamada "Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

22 Tem 2021 - 13:45 - Gündem

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