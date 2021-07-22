22 Tem 2021 - 13:45 Güncelleme: 22 Tem 2021 - 13:46
Ağrı'nın Kartevin Dağı Bölgesinde Terör Örgütüne Mehmetçik Darbesi
İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
İçişleri Bakanlığı PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.
Açıklamada "Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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22 Tem 2021 - 13:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.