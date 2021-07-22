Ankara’da Tapu Harcı Ödemesi Nasıl, Nerede Yapılır? Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?

Tapu harcı ya da tapu masrafı olarak ödetilen bu vergi türü; iş yeri, konut, tarla, arsa, arazi ve bunun gibi tüm gayrimenkul satışlarında devlete verilen miktar olarak öne çıkıyor. 2021 yılı için yüzde 4 olarak belirlenen tapu harcı, iki taraf arasında eşit olarak pay ediliyor.

Ankara’da Tapu Harcı Ödemesi Nasıl, Nerede Yapılır?



Tüm gayrimenkullerin alışında ödetilen tapu harcı Türkiye’de yüzde 4 olarak gerçekleşiyor. Yüzde 2’sinin alıcı, yüzde 2’sinin ise satıcı tarafından ödendiği tapu harcı ödemesi, pek çok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki, Ankara’da tapu harcı ödemesi nasıl, nerede yapılır? Ankara’da yaşayan vatandaşlar tapu harcı ödemeleri için kamu bankaları başta olmak üzere pek çok anlaşmalı özel banka kuruluşu aracılığıyla yapabiliyor. >>