Esra Erol’un Kardeşinden Kırmızı Bikinili Pozlar! Görenleri Şok İçerisinde Bıraktı, Bakan Bir Daha Baktı! Aynı İkiz Gibiler, Kimse Ayırt Edemiyor! “Yok Böyle Bir Şey…”

Esra Erol’da programın arka kısmında çalışan Eda Erol, kardeşi Esra Erol’la birlikte yer alarak ekranlara birçok sorunu taşıyor. Binlerce kişinin ekranlara kilitlenip izlediği programın ara vermesiyle soluğu tatilde alan Eda Erol, kırmızı bikinisiyle yürekleri hoplattı. Esra Erol’a benzerliğiyle gündeme sık sık gelen Eda Erol, şimdi ise kırmızı bikinisiyle ağızları açık kalmasına neden oldu.

Bir bakanın bir daha baktığı Eda Erol, akıllara ilk Esra Erol’u getirse bile ufak tefek farklılıklarından Eda Erol olduğunu resmen gösterdi. Fiziğiyle gündeme düşen başarılı isim, hayranlarından binlerce beğeni alırken; yorum almayı da ihmal etmedi. Peki, Eda Erol nasıl bir paylaşım yaptı?



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