Esra Erol’un Kardeşinden Kırmızı Bikinili Pozlar! Görenleri Şok İçerisinde Bıraktı, Bakan Bir Daha Baktı! Aynı İkiz Gibiler, Kimse Ayırt Edemiyor! “Yok Böyle Bir Şey…”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, kısa bir süre önce sezon finali vererek ekranlara vedasını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken programda birçok konuyu alan Esra Erol, sezon finali yapmasıyla birlikte eşi ve çocuklarıyla tatile çıkmıştı. Esra Erol’un kardeşi de sezon finali yapılmasıyla birlikte tatile çıktı ve verdiği pozlarla akılları başından aldı.
Esra Erol’da programın arka kısmında çalışan Eda Erol, kardeşi Esra Erol’la birlikte yer alarak ekranlara birçok sorunu taşıyor. Binlerce kişinin ekranlara kilitlenip izlediği programın ara vermesiyle soluğu tatilde alan Eda Erol, kırmızı bikinisiyle yürekleri hoplattı. Esra Erol’a benzerliğiyle gündeme sık sık gelen Eda Erol, şimdi ise kırmızı bikinisiyle ağızları açık kalmasına neden oldu.
Bir bakanın bir daha baktığı Eda Erol, akıllara ilk Esra Erol’u getirse bile ufak tefek farklılıklarından Eda Erol olduğunu resmen gösterdi. Fiziğiyle gündeme düşen başarılı isim, hayranlarından binlerce beğeni alırken; yorum almayı da ihmal etmedi. Peki, Eda Erol nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.