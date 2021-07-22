Galatasaray'da Hatalı Goller Yiyen Kaleci Fernando Muslera’dan PSV Açıklaması
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilen Galatasaray'da hatalı goller yiyen kaleci Fernando Muslera, kötü geçen maç sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Fernando Muslera'nın açıklaması şu şekilde: “Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…”
ALTAY VE UĞURCAN'DAN DESTEK
Muslera'nın paylaşımına Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır destek yorumları yaptı. Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius da Muslera'nın paylaşımına yorumla destek oldu.
22 Tem 2021 - 17:28 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.