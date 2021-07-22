Ünlü DJ Antonis Karagounis Elektrik Akımına Kapıldı

Yunanistan'ın dünyaca ünlü ve ödüllü DJ’lerinden 48 yaşındaki DJ Antonis Karagounis, Selanik kentindeki ünlü bir müzikholde çalıştığı bölüme geçti.

Karagounis müzik aletlerinin fişlerini elektrik prizine takmak isterken birden yere düştü ve bilincini yitirdi. Müzikhol çalışanlarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Karagounis'in kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yunanistan'da müzik dünyasını yasa boğan üzücü olay ülkede günün konusu oldu. Dün gece meydana gelen olay ile ilgili olarak polis 4 kişiyi gözaltına aldı, müzikhol mühürlendi.