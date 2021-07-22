Ünlü DJ Antonis Karagounis Elektrik Akımına Kapıldı
Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaca ünlü DJ Antonis Karagounis müzik aletlerini elektrik prizine takmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Yunanistan'ın dünyaca ünlü ve ödüllü DJ’lerinden 48 yaşındaki DJ Antonis Karagounis, Selanik kentindeki ünlü bir müzikholde çalıştığı bölüme geçti.
Karagounis müzik aletlerinin fişlerini elektrik prizine takmak isterken birden yere düştü ve bilincini yitirdi. Müzikhol çalışanlarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Karagounis'in kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.
Yunanistan'da müzik dünyasını yasa boğan üzücü olay ülkede günün konusu oldu. Dün gece meydana gelen olay ile ilgili olarak polis 4 kişiyi gözaltına aldı, müzikhol mühürlendi.
22 Tem 2021 - 17:36 - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.