Camdaki Kız Dizisinin Perde Arkası Açıklandı! Hayri Belli Olunca O İsme Kapı Açıldı, Yol Gözüktü! Yeni Sezonu Bile Beklemediler; Üzerini Çizdiler!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin merak edilen perde arkası resmen açıklandı! Hayri karakterinin ortaya çıkmasının hemen arkasından binlerce kişinin merak ettiği bir soru daha resmen cevaplandı! Yeni sezonu bile beklemeden üzeri çizilen başarılı oyuncunun hayranları ise büyük bir yıkım yaşadı!
Sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen kemik izleyici kitlesini hazırda tutan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri Eylül ayında resmen ekranlara gelmeye başlayacak. Sevilerek takip edilen başarılı dizide is Hayri karakterine hayat verecek olan isim resmen ortaya çıktı.
İbrahim Çelikkol, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin Hayri için anılmasının arkasından en yüksek ihtimalle bir ismin kesin olduğu açıklandı. Dengeleri değiştirecek olan Hayri karakterinin ise kitapta evli ve çocukları olan biri olduğu biliniyor. Kendisini aşk adamı olarak tanımlayan Hayri, eşini sürekli olarak aldatan birisi! Peki, Hayri karakterini kim canlandıracak? Diziden ayrılan isim kim?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.