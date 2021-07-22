Camdaki Kız Dizisinin Perde Arkası Açıklandı! Hayri Belli Olunca O İsme Kapı Açıldı, Yol Gözüktü! Yeni Sezonu Bile Beklemediler; Üzerini Çizdiler!

Sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen kemik izleyici kitlesini hazırda tutan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri Eylül ayında resmen ekranlara gelmeye başlayacak. Sevilerek takip edilen başarılı dizide is Hayri karakterine hayat verecek olan isim resmen ortaya çıktı.

İbrahim Çelikkol, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin Hayri için anılmasının arkasından en yüksek ihtimalle bir ismin kesin olduğu açıklandı. Dengeleri değiştirecek olan Hayri karakterinin ise kitapta evli ve çocukları olan biri olduğu biliniyor. Kendisini aşk adamı olarak tanımlayan Hayri, eşini sürekli olarak aldatan birisi! Peki, Hayri karakterini kim canlandıracak? Diziden ayrılan isim kim?



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