- 23 Tem 2021 - 16:10 G: 23 Tem 2021 - 16:15

Bitcoin ATM'leri Yayılmaya Devam Ediyor! Kanada'nın Neredeyse Tüm AVM'lerinde...

Önde gelen Kanadalı marketler zinciri Circle K, kripto para ATM şirketi Bitcoin Depot ile yaptığı bir ortaklık ile marketlerinde Bitcoin ATM’lerine yer verecek. İşte detaylar...

Önde gelen Kanadalı marketler zinciri Circle K, kripto para ATM şirketi Bitcoin Depot ile yaptığı bir ortaklık ile marketlerinde Bitcoin ATM’lerine yer verecek.

Kripto para ATM şirketi, binlerce Circle K lokasyonuna Bitcoin ATM’leri kurmayı hedefliyor. Basın açıklamasına göre, Kuzey Amerika’da 30 eyalette 700’den fazla Bitcoin ATM’si halihazırda kuruldu ve 2021’in sonuna kadar 6.000’den fazla ATM’nin ise kurulması hedefleniyor: 

“Circle K markasının bu mağazaları ziyaret eden her kesimden insanla geniş ve çeşitli bir müşteri tabanına sahip olduğunu hissediyoruz.”

Ortaklık, kripto para ATM endüstrisi büyümeye devam ederken geldi. Bitcoin Depot’ın kendi istatistikleri, endüstrinin yıldan yıla %155 arttığını gösteriyor.

Mintz, Bitcoin Depot’un mevcut makinelerinin yıllar boyunca “işlem hacimlerinin büyümeye devam ettiğini” söyledi.

23 Tem 2021 - 16:10 - Ekonomi

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