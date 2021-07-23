- 23 Tem 2021 - 17:07 G: 23 Tem 2021 - 17:12

Ripple'da Gözler O Seviyede! 1 Dolar'ı Tekrar Aşar Mı? Ripple'da Neler Oluyor?

XRP yeniden 1 Dolar hedefini görebilir. Ancak bazı önemli seviyelerin yakından takip edilmesi gerekiyor. İşte detaylar...

Dava süreci, Bitcoin düşüşü derken Ripple (XRP) uzun süredir 1 dolar seviyesinden oldukça uzak kaldı. Son olarak 0,6 desteğinin kırılmasıyla birlikte fiyat görünümü biraz daha netleşiyor. Yeniden 1 dolar seviyeleri görülebilecek mi? XRP fiyatının güncel görünümünü inceliyoruz.

 

Ripple (XRP) Fiyat Analizi

Sınır ötesi para transferi konusunda ciddi atılımlar yapan Ripple, XRP için iyi bir gelecek hazırlıyor. Önde gelen merkez bankalarıyla yaptıkları anlaşmalar şirketin blockchain alanındaki tecrübelerini dünyaya yayıyor. Gün içinde 0,56 seviyesine kadar düşen XRP fiyatı yeniden 0,6 dolar sınırına geldi.

Kısa süre içinde 0,60 dolar seviyesini aşması beklenen Ripple (XRP) piyasası çok büyük ihtimalle yeşil kapatacak. Ripple boğaları büyük bir iştahla 0,6 seviyesini aşmak için çaba harcarken, bu seviyenin yeniden güçlü destek haline gelmesi güzel fiyat hareketlerinin başlangıcı olabilir. Elbette Bitcoin (BTC) fiyatının belli oranda yatay seyretmesi gerekiyor.

Ripple (XRP) Teknik Analiz

XRP bir aylık düşen trendin üzerine çıkmayı başardı. Bu çizginin üzerinde güzel mumlar yakıyor, SMA50 yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak 0,6 ile 0,7 arasında ani iniş/çıkışlar yaşanabilir.

MACD göstergesi 12 Günlük EMA, 26 Günlük EMA’nın üzerine çıktığından yükseliş beklentisi ciddi anlamda oluşmuş durumdadır. MACD ortalama çizgiye yaklaştıkça yükseliş trendinin güçlendiğini söyleyebiliriz.

RSI aynı şekilde boğaların gücü elinde tuttuğuna işaret ediyor. Bu teknik kripto varlığın trendini tespit eder ve bugünlerde çok iyi sinyaller veriyor. Aşırı satım bölgesinden orta hatta doğru keskin yukarı hareket boğaların gücünü net bir biçimde gösteriyor. RSI aşırı alım bölgesindeki ivmeyi koruyabilirse Ripple (XRP) için 1 dolar hedefi gerçek olabilir.

XRP fiyatı güncel olarak $0.5953 seviyesinde bulunuyor. Spot alım yapacak kullanıcıların aşağıda bulunan 0,56 ve 0,52 desteklerini yakından takip etmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareket için SMA50 VE 0,7 dolar seviyesi direnç olarak kabul edilebilir. Fiyat oynaklığı nispeten düşük ve boğaların net üstünlüğü grafikte görünüyor. Elbette internet sitemizde paylaştığımız hiçbir analiz yatırım tavsiyesi içermemektedir. Son derece riskli olan kripto para piyasalarında araştırmalarınızı yaparak kendi kararlarınızı vermeniz gerekir.

23 Tem 2021 - 17:07 - Ekonomi

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