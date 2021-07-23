13 Altcoin Günün Devi Oldu! Bu Coinlere Yatırım Yapan Köşeyi Döndü! İşte Detaylar...

1- Popüler altcoin Stellar Network (XLM) tamamen yeni bir tür akıllı sözleşmeye dahil olacak

Project Venus, tamamen yeni tür akıllı sözleşmelerle Stellar (XLM) üzerindeki dApp’leri güçlendirmek için çalışıyor. Popüler altcoin Stellar (XLM) mühendisleri tamamen yeni bir akıllı sözleşme yürütme yöntemi önerdi. Turing Signing Servers (TSS) temel alınır ve gelişmiş performansla Stellar’da merkezi olmayan finansmanı güçlendirir.

2- JPMorgan’dan Bitcoin ve bu 3 altcoin projesine yönelik büyük hamle

JPMorgan, müşterilerinin artık Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve önde gelen kripto para varlık yöneticisi Grayscale Investments’ın Ethereum Classic fonları ile alım satım yapmasına izin veriyor.

3- Altcoin projesi Thorchain hacklendi

Altcoin projesi Thorchain, milyonlarca varlığı tüketen başka bir hack saldırısı ile vuruldu. Son 2 haftada Thorchain yaklaşık 4.000 ETH’yi yok eden bir saldırıya uğradı. Fiyat hack saldırısı nedeniyle düşüşe geçti.

4 – Elon Musk, sahip olduğu altcoin’leri açıkladı ve daha fazlasını duyurdu!

Tesla CEO’su Elon Musk Bitcoin etkinliğinde Bitcoin, popüler altcoin Dogecoin ve Ethereum’a sahip olduğunu açıkladı. Bu etkinlikte Musk ile birlikte Twitter CEO’su Jack Dorsey ve Ark Invest CEO’su Cathie Wood da yer aldı. Ayrıca Tesla’nın yakın gelecekte kripto para ödemelerini kabul etmeye başlayacağını da sözlerine ekledi. Etkinlikte Elon Musk’un yaptığı açıklamanın ardından Bitcoin fiyatı güzel bir yükseliş yaşadı.

5- KFC Korea, TriumphX ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu

KFC Korea, altcoin projesi TriumphX ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. TriumphX, bir eğlence ve değiştirilemez token pazarıdır. KFC, marka içeriğine Blockchain ve NFT teknolojisini eklemeyi planlıyor.

6 – Inter, Chiliz Blockchain’inde token başlatmak için Socios.com ile ortaklık kurdu

Inter Club, ilk Blockchain tabanlı hayran tokeninin lansmanını duyurdu. Bu, Inter’in INTER hayran tokenlerini Chiliz Blockchain’inde başlatmak için Socios.com ile ortaklığıyla sağlandı. Tweet’e göre, bu token hayranlara benzersiz dijital özel kulüp içeriği sağlayacak. Ayrıca token sahipleri VIP ödüllerinin keyfini çıkarabilir ve çeşitli etkinliklere erişebilir. Ayrıca Socios.com, dünyanın her yerinden Inter hayranları için dijital buluşma noktası olacak.

7- Wyre, altcoin projesi Polygon ile işbirliği yaptı

Wyre, Ethereum Blockchain’inin ünlü ölçeklendirme çözümü olan Polygon ile işbirliği yaptı. Kripto ekosistemi için ödeme altyapısı şirketi Wyre’ye göre, Polygon ile ortaklık, milyonlarca müşteriye USDC tokenleri sunmalarını sağlayacak.

8 – Airdrop duyurusunun ortasında Splinterlands (SPS) tokeninin lansmanı

Splinterlands, SPS tokeninin 26 Temmuz 2021’de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Lansman sırasında PancakeSwap’ta bir SPS-BNB likidite havuzu oluşturulacak. Bu havuz Binance Smart Chain (BSC) üzerinde çalışmaya devam edecek ve alım satım için önemli miktarda likiditeye sahip olacak.

Ek olarak, SPS tokeni başlatıldığında, kullanıcılar teklif verebilir ve bunları diğer Splinterlands hesaplarına aktarabilir. Ek olarak, kullanıcılar Splinterlands oyun hesapları ile BSC cüzdanları arasında SPS transfer edebilirler. Ekip ayrıca 27 Temmuz’da başlayan 365 günlük bir SPS Token Giveaway etkinliğini duyurdu.

9- Nodle ve ESTV stratejik ortaklık için el ele verdi

Merkezi olmayan kablosuz ağ Nodle ve eSports içerik akış platformu ESTV, karşılıklı yarar sağlayan bir girişim için ortaklık kuruyor. Stratejik ortaklık, Nodle Network’ün erişimini önemli ölçüde artıracak ve aynı zamanda ESTV için Nodle Cash madenciliği yoluyla yeni gelir akışları sunacak.

10 – Altcoin projesi Fear, 35.000 Plays yarışmasını başlatıyor

Altcoin projesi Fear, 35.000 Plays yarışmasını başlatıyor. Ayrıca, bu yarışmanın adı KAZANMAK İÇİN OYNA! FEAR, kripto para sahiplerine FEAR tokenleri ile oynama ve kazanma şansı verecek. Takım, 1.000 dolar değerinde FEAR tokeni vermek için rastgele iki kazanan seçecek.

Özellikle, kullanıcının bu özel yarışmaya erişmek için cüzdanında altı FEAR tokeninin olması gerekir. Bu yarışma, yeni oyunun çıkışını kutlamak için 27 Temmuz 2021’de başlıyor. Fear, oyunculara ve kripto meraklılarına benzersiz ve nadir NFT’lere sahip olma fırsatı Blockcahin tabanlı bir korku oyunu ve NFT projesidir. Bu nedenle bu yarışma ile ekip, dünyada oynanan bir numaralı Blockchain oyunu olmayı planlıyor.