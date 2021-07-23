Elon Musk Tartışmaları Wall Street'e Sıçradı! Kripto Para Dünyasında Neler Oluyor?

Tüm Amerika’da ve finans çevrelerinde “Wall Street’in Kurdu” olarak bilinen Jordan Belfort son katıldığı programda Elon Musk’ı savundu. Hatırlarsanız The Bitcoin Word etkinliğinde Elon Musk kriptolarda pump yaptığını kabul etmiş ancak asla dump teşebbüsünde bulunmadığını savunmuştu.

Eski Borsa Simsarı Musk’ı Savundu

Jordan Belfort piyasa manipülasyonları sebebiyle daha önce çok fazla suçlamaya maruz kalmış ve yargılanmıştı. Birçok insanın aksine Belfort, Elon Musk’ın kripto paraları pompalayıp kenara attığı iddiasını kabul etmiyor.

Martin Scorsese’nin “The Wolf of Wall Street” filmine ilham kaynağı olan Jordan Belfort tüm Amerika’da tanınıyor. Eski borsa simsarı ve hüküm giymiş suçlu Jordan Belfort Fox Business’ta bir programa katıldı. Burada Elon Musk’ın kripto paraları pompalamak için çok zengin olduğunu yani buna ihtiyacı olmadığını savundu.

“Bence yeteri kadar zengin, fiyat pompalayarak birkaç dolar fazladan kazanma gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Tesla CEO’su birçok meme token projesinin ani fiyatlamalarından sorumlu tutuluyor. Üstelik Bitcoin’e yaşattığı dump için de kripto topluluğu tarafından nefretle anılıyor.

21 Temmuz’da gerçekleşen “The B Word” konferansında Musk, fiyat hareketlerindeki etkisini kabul etti. Ancak kasıtlı olarak hiçbir dump hareketinden sorumlu olmadığını savundu.

Bitcoin Fiyatını Manipüle Edebilirim

Evet, Elon Musk tam olarak bunları söyledi. Eğer para kaybederse fiyatı şişirmek için spekülatif hareketler yapabileceğinin de sinyalini vermiş oldu. Bitcoin’in başarılı olmasını istiyorum diyen Musk, kendisine yöneltilen pump/dump suçlamalarının en azından yarısını kabul etmiş oldu.Yine de Belfort, Dogecoin topluluğunda etkili olan isimlerin ortaya attıkları asılsız iddialarla oluşturdukları fiyat dalgalanmalarını Musk’ın bilgisi dahilinde yaptıklarını savunuyor.

Elon Musk’ın aksine Belfort Bitcoin fiyatı için daha fazla düşüş umuyor. Daha önce Bitcoin için 100.000 dolar hedefini açıklayan eski borsa simsarı, sürekli olarak kriptoya para yatırmaya devam ettiğini söyledi.

Elinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) tutan Belfort, açıklamadığı bazı altcoin projelerinde de yatırımları olduğunu biliniyor. Piyasanın düşmesini isteyen Belfort “daha fazla alım yapmak istiyorum, bu yüzden Bitcoin fiyatı daha da düşmeli” dedi.