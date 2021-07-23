Bitcoin'de Taşlar Yerine Oturmak Üzere! Büyük Yükseliş İçin Her Şey Hazır!

Bitcoin piyasaları Nisan ayının ortasından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor ancak bir analist, bunun büyük bir sıçrama için hazırlanan piyasalarda büyük bir düzeltme olabileceğini düşünüyor.

Büyük Yükseliş Geliyor Mu?

Analist @crypto_birb trend ve momentumda tam bir sıfırlama olduğunu gözlemledi.

Analist, ağın bir bütün olarak şu anda kâr veya zarar durumunda olup olmadığını belirlemek için gerçekleşmemiş kâr ile gerçekleşmemiş zarar arasındaki farkın bir ölçüsü olan net gerçekleşmemiş kâr/zararı (NUPL) analiz ederek şunları ekledi:

NUPL, Eylül 2019 veya Eylül 2020’de 6-9 bin USD’den işlem gördüğü zamanki kadar aşırı satıldı. 23-24 bin gibi bir fiyattan alırsak şanslıyız, ancak piyasa Kasım-Aralık aylarında büyük bir yükseliş ve son sıçramaya hazır.

Teknik olarak, BTC’nin önce şu anda 35.200 dolar olan 50 günlük hareketli ortalamayı geri alması gerekecek. Yükseliş trendini daha da güçlendirmek için bir sonraki hedef, Tradingview’e göre 44.670 $ olan 200 günlük MA. Uzun vadeli düşüş eğilimine işaret eden günlük zaman çerçeveli death cross 15 Haziran’da gerçekleşti.

Piyasa duyarlılığı için bir öncü olarak kullanılabilecek Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda hala korkulu bölgede.

Bitcoin Temelde Hala Sağlam

Bitcoin piyasasının temelleri hala oldukça sağlam. Piyasa hareketi yapan Elon Musk, bu hafta iki şirketi Tesla ve SpaceX’in Bitcoin’i elinde tuttuğunu açıklamasıyla büyük bir etki yarattı. Kendilerinin yanı sıra satma niyetlerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Doğal olarak buna tepki olarak FOMO güdümlü bir yükseliş vardı ve BTC konuşmadan bu yana %10 değer kazandı.

Çin’deki baskı kaynaklı düşüş, endüstri uzmanları arasındaki genel fikir birliğinin olumlu olmasıyla birlikte dağılıyor gibi görünüyor. Büyük madenci göçü, yenilenebilir enerji kullanılarak daha fazla madenciliğin yapılmasına neden oldu. Ana akım medya bile artık Bitcoin madenciliğinin çevre için Çin’in hash gücüne hakim olduğu zamandan daha iyi olduğunu bildiriyor.

Önümüzdeki birkaç gün veya muhtemelen haftalar, bir sonraki büyük hareketin yönünü belirleyecek.