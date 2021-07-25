- 25 Tem 2021 - 21:32

Masterchef Mehmet Şef ve Danilo Şef Linç Yiyor! O Yarışmacının O Halini Görenler Gözyaşlarına Boğuldu... Can Ciğerdiler!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Binlerce kişinin arasından asıl gruba girmek isteyen kişiler ise ön elemelerin ardından üçlü düellolarda büyük savaş vermeye devam ediyor. Yarışma son hızıyla devam ederken skandal bir pürüz ortaya çıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıl reyting rekorlarını kıran Masterchef yarışması bir ay daha uzatılma kararı almıştı. Ocak ayının başlarında ise yarışma Serhat Doğramacı’nın birinci olmasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Olay sonrasında ise birçok kişi "Yazıklar olsun, hiç beklemezdik" yorumlarında bulundular. 

Yarışmada bulunan Eray Aksugur ise bu yıl birçok yarışmacının favorisi olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı, yarışmadan elenerek ayrılmıştı. Eleme sonrasında ise Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef, Masterchef Eray’ı çok beğendiklerini dile getirmişlerdi ama sözleri sosyal medya kullanıcılarına göre havada kaldı! Peki, neler oluyor?

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25 Tem 2021 - 21:32 Ankara- Yaşam

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