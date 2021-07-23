Benim Kocam Yapmaz TV'de İlk Kez FOX'ta!

Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wilma Elles ve Orçun Kaptan’ın yer aldığı “Benim Kocam Yapmaz” filmi, 25 Temmuz Pazar saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak.

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer…