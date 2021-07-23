Benim Kocam Yapmaz TV'de İlk Kez FOX'ta!
Yönetmenliğini Bora Onur’unüstlendiği, oyuncu kadrosunda Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wilma Elles ve Orçun Kaptan’ınyer aldığı “Benim Kocam Yapmaz” filmi, 25 Temmuz Pazar saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak.
Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wilma Elles ve Orçun Kaptan’ın yer aldığı “Benim Kocam Yapmaz” filmi, 25 Temmuz Pazar saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak.
TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer…
23 Tem 2021 - 22:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.