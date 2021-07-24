- 24 Tem 2021 - 08:52 G: 24 Tem 2021 - 08:55

24 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Elektrik hatlarında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle dönem dönem elektrik kesintileri yaşayan Ankaralılar, söz konusu çalışmaların bitip bitmediğini merak ediyor. Peki, 24 Temmuz Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 24 Temmuz Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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Ankara’nın elektrik sağlayıcılığını üstlenen şirket EDAŞ, başkentlilere kesintisiz bir güç sağlayabilmek adına dönem dönem şehrin elektrik alt yapısını elden geçiriyor. Bu kapsamda planlı bakım ve iyileştirme çalışması projesini hayata geçiren EDAŞ, hatlarda meydana gelebilecek olan olası arızaların önüne geçmeyi hedefliyor. Her gün Ankara’nın farklı bir bölgesinde çalışmalar gerçekleştiren EDAŞ, bakım ve iyileştirme çalışmalarının güvenliği kapsamında elektrik kesintisi uygulamasına gidiyor. Elektrik kesintilerinin yaratabileceği olumsuz etkileri asgari düzeye indirmeye çalışan EDAŞ, üst üste aynı hat üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiyor. Öte yandan elektrik kesintilerinin hangi bölgelerde yaşanacağını merak eden başkentliler, bu kesintilerden etkilenip etkilenmeyeceğini araştırıyor.

24 Temmuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

Başkent Ankaralıların elektrik kesintileri ile ilgili tüm sorularına cevap veren EDAŞ, elektrik hatlarında gerçekleştirdiği çalışmalardan en az 48 saat öncesinde duyurular yayınlıyor. Bu duyuruları Ankaralılara ulaştırmak için üç ayrı duyuru kanalı kullanan EDAŞ, resmi web sitesi içerisinde elektrik kesintileri ile ilgili bir sorgulama paneli bulunduruyor. Ankaralıların hizmetine Başkent 186 isimli ücretsiz bir mobil uygulama da sunan EDAŞ, elektrik kesintisinden etkilenecek olan bölge halkına kısa mesaj sitemi ile de bilgi akışı sağlıyor.

Öte yandan EDAŞ’ın duyuru kanalları incelendiğinde; 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü Ankara’nın hiçbir bölgesinde planlı veya plansız bir elektrik kesintisinin yaşanması beklenmiyor. Kurban Bayramı nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulamasına bir müddet ara veren EDAŞ’ın Ankara bölgesindeki çalışmalarına 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren kaldığı yerden devam edeceği biliniyor. 

24 Tem 2021 - 08:52 - Yaşam

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