- 24 Tem 2021 - 09:08 G: 24 Tem 2021 - 09:31

EFT İşlemleri Ne Zaman Başlıyor? Bankalar Arası 7/24 EFT Ve Havale Hangi Tarihte Yapılacak?

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye’de duran bankacılık işlemlerinin yeniden hızlanması için geri sayım başlıyor. Bu süre içerisinde para transferi gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise, bazı soruların cevabını arıyor. Peki, EFT işlemleri ne zaman başlıyor? Bankalar arası 7/24 EFT ve havale hangi tarihte yapılacak? EFT ne zaman hesaba geçer 2021? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Resmi tatiller boyunca personellerinin dinlenmesi için çalışmalarına ara veren bankalar, resmi tatilinin sonlanması ile birlikte yeniden müşterilerine hizmet vermeye hazırlanıyor. Bayram boyunca askıya alınan EFT işlemlerinin akıbeti ise, para transferi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların öncelikleri gündemleri arasında yer alıyor. Öte yandan yakın zamanda yürürlüğe konulmuş olan FAST sistemi, resmi tatillerde vatandaşların kurtarıcısı oluyor.

EFT İşlemleri Ne Zaman Başlıyor?

Kurban Bayramı’nın yavaş yavaş sonuna gelen Türkiye, resmi tatil nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeniden kavuşuyor. Bu konuda vatandaşların sıklıkla işi düştüğü bankalar, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, EFT işlemleri ne zaman başlıyor. Sadece bankaların mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen EFT işlemleri, Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle bir müddet askıya alınıyor. Kurban Bayramı resmi tatilinin son bulduğu 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü ise, EFT işlemleri yeniden yapılabilir hale geliyor.

24 Tem 2021 - 09:08 - Yaşam

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