- 24 Tem 2021 - 13:29 G: 24 Tem 2021 - 13:30

Hadise’den Yeni Tatil Pozları, Paylaşımları Ele Verdi

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, tatiline devam ediyor.

Keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, kumsal pozlarıyla adından söz ettirdi.

Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisini noktalayan Hadise (35), kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile Bodrum'da objektiflere yakalanmıştı.

MEKSİKA TATİLİ

Bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan taze aşıklar, soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da aldı.

KUMSAL POZLARI

Ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından peş peşe yayınladı. Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.

İş insanı Mehmet Dinçerler de konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz verdi.

PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Öte yandan birkaç gün önce de Dinçerler'in Instagram hesabından paylaştığı hikayede, kahve fincanını tutan ojeli parmağın Hadise olduğu sosyal medyada dilden dile yayılmıştı.

Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la sürpriz ayrılığı sonrası Mehmet Dinçerler'le aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansımıştı.

24 Tem 2021 - 13:29 - Magazin

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