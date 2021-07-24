Hadise’den Yeni Tatil Pozları, Paylaşımları Ele Verdi
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, tatiline devam ediyor.
Keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, kumsal pozlarıyla adından söz ettirdi.
Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisini noktalayan Hadise (35), kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile Bodrum'da objektiflere yakalanmıştı.
MEKSİKA TATİLİ
Bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan taze aşıklar, soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da aldı.
KUMSAL POZLARI
Ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından peş peşe yayınladı. Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.
İş insanı Mehmet Dinçerler de konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz verdi.
PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ
Öte yandan birkaç gün önce de Dinçerler'in Instagram hesabından paylaştığı hikayede, kahve fincanını tutan ojeli parmağın Hadise olduğu sosyal medyada dilden dile yayılmıştı.
Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la sürpriz ayrılığı sonrası Mehmet Dinçerler'le aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansımıştı.
24 Tem 2021 - 13:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.