Bitcoin'de Ayı Piyasası Çıkmazı! Şu Dönemde Yatırım Yapılır Mı? Doğru Strateji Ne?

Bitcoin ayı piyasasında mı?

Yakın tarihli bir podcast’te, kripto ticaret platformu AscendEX’in CEO’su Shane Molidor konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Yönetici, piyasanın ayı bölgesinde olmadığı görüşünde.

“Uzun süreli bir ayı piyasasında olduğumuzu söylemekte tereddüt ediyorum. Piyasanın sakin olduğunu düşünüyorum, bu yılın Şubat ve Mart aylarında perakende talebinin en yüksek seviyesine kıyasla düştüğünü gördük.”

Molidor, şu anki duruma “kripto kışı” demenin aşırı dramatizasyon olacağını iddia etti. Bitcoin, Mayıs ayından bu yana bir düzeltme aşamasında olsa da, 29.000-32.000 dolar fiyat aralığında kaldı. Bu da boğa koşusunun geçen yılın sonlarında başladığı yerden hâlâ %10’luk bir artış olduğu anlamına geliyor.

BTC bir yıl öncesine göre yüzde 300 artışta

Bitcoin, 24 Temmuz 2020’de, tam olarak bir yıl önce, 9.536 dolar değerindeydi. Kripto para bu yazı yazılırken BTC 32.547 dolardan işlem görüyor. Yani sadece bir yılda fiyatlarda %300’lük bir artış yaşandı. Bu veri BTC’nin bir yatırım ve uzun vadeli bir değer deposu olma yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

En iyi dijital varlığın, özellikle de ATH’sinden %50 düştükten sonra daha iyi günler gördüğü inkar edilemez. Bu düşüş, piyasadaki çoğu altcoini etkiledi ve bazıları neredeyse tüm değerlemelerini kaybetti.

Altcoinler çok sert etkileniyor

Ancak Bitcoin ile fiyat korelasyonu, yalnızca yeni altcoinlerin değil, aynı zamanda eski altcoinlerin de yükseldiklerinden daha hızlı düşmesine sebebiyet verdi. Örneğin, Filecoin ve Harmony gibi altcoinler sadece son 3 ayda değerlemelerinin sırasıyla %70 ve %80’ini kaybetti.

Molidor bunu şöyle yorumladı:

“2021’in başlarında piyasaya sürülen birçok coin, ATH’lerden %90-95 arasında düşüş yaşadı. Bence bu döngüsel yapının devam etmesini beklemeliyiz. Şu anda altcoin pazarlarının yeni oluşumunda sakin bir dönem görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum mevcut fiyat bantlarından ayrılana kadar bunun devam edeceğini düşünüyorum.”

Sakinleşme döneminin anahtarı DeFi coinleri olabilir

Bu sakinleşme dönemi kripto paraların bir yatırım ve ticaret aracı olma yeteneklerini hiçbir şekilde ortadan kaldırmıyor. Çoğu altcoin son birkaç ay içinde düşerken, bazıları kayda değer kazançlar elde etmeyi başardı. Unutulmamalı ki birçok altcoin zamanla başarısız olup düşüşler yaşarken birçoğu yüksek getirili yatırımlar olarak kalıcı olmakta.

Molidor, DeFi tokenlerinin spekülatif yatırımcılar arasında en popüler olan yatırımlar olduğunu iddia etti. Örneğin oyun temelli kripto para birimi Axie Infinity’nin 2021’deki kazancı %5000’e ulaşırken sadece üç haftada %130 tırmandı.

Bitcoin ve Ethereum ile “güvenli oyun” zamanı mı?

Uzmanlara göre yatırımcılar, güvenli oynamak ve yalnızca BTC ve ETH’ye yatırım yapmak yerine, çeşitlendirilmiş portföylere bakmalı. Bunun nedeni, altcoinlerin protokollerine ve ağlarına dayalı olarak herhangi bir zamanda çabucak toparlanabilmeleri.

“Geniş maruziyet, ileriye dönük sağlıklı bir yatırım stratejisidir.”

Üstteki grafiğe baktığımızda, BTC üç ayda %32’nin üzerinde düşerken, birkaç altcoin’in önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Axie Infinity’nin yerel tokeni AXS dışında, MATIC de %150’nin üzerinde bir artış kaydetti. Ayrıca Ethereum Classic de neredeyse %50 arttı.

Son dönemin popüler DeFi tokenleri ve gelecek vadeden Blockchain’ler ile gelecek parlak görünüyor.