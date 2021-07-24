Sosyal Medya İçin Kaçınılmaz Son! Geleceklerini Bitcoin Belirleyecek!

Bitcoin (BTC) para birimine olan desteği ile bilinen Twitter CEO'su Jack Dorsey, sosyal medya platformunun geleceği için kripto para biriminin önde gelen trendlerden biri olacağını söyledi.

Twitter CEO'su Bitcoin'in, platformun geleceğinin "büyük bir parçası" olacağını söyledi ve dijital para biriminin Twitter ürün ve hizmetlerini dönüştürme potansiyeline vurgu yaptı.

Bitcoin'e "internetin yerel para birimi" diyen Dorsey, BTC'yi alım satım, abonelik, Twitter Bahşiş Kutusu ve Süper Takip gibi yeni özellikler dahil olmak üzere mevcut Twitter hizmetlerine entegre etme planlarını açıkladı.

CEO, yatırımcılara sunduğu ikinci çeyrek raporunda, Twitter'ın sosyal medyayı merkeziyetsiz hale getirme ve daha fazla ekonomik teşvik sağlamaya kararlı hamlelerinden dem vurarak, Bitcoin temalı birçok yeniliğin hazırlanmakta olduğunu iletti.

Bitcoin'in yapay zeka ve merkeziyetsizliğin yanı sıra Twitter'ın üç önemli gelecek trendlerinden biri olduğunu belirtti. "Twitter ve hissedarları için bu alana yönelmeye, agresif şekilde yatırım yapmaya devam etmemizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dorsey, Diem kripto para birimini bu yıl içinde denemeyi bekleyen sosyal medya devi Facebook'un dijital para geliştirmesine atıfta bulunarak, Twitter'ın kriptoya olan bağlılığında yalnız olmadığını vurguladı. Ancak Facebook'tan farklı olarak Twitter, internetin standardı olarak BTC'ye odaklanacak. Dorsey, şunları kaydetti:

Bunun için bariz biçimde beklenti var. İnternete özgü açık bir standart meydana getirilmesinin doğru yol olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hem benim hem de ekibin odak noktası önünde sonunda Bitcoin olacak.

Dorsey'in Bitcoin hakkındaki açıklamaları, Twitter'ın BTC'yi nasıl entegre edebileceği hakkında ilk kez konuşması olarak kayda geçti. Açıklama, Tesla CEO'su Elon Musk ve Ark Invest'ten Cathie Wood ile birlikte sanal BTC etkinliği olan "The ₿ Word" kapsamında yapılan duyurulardan sonra geldi.

Bitcoin; Twitter veya Facebook'tan önce geliştirilmiş olsaydı, birçok mevcut iş modelinin daha farklı olacağını söyledi. "Reklamcılık iş modeline duyulan bağımlılık kesinlikle olmazdı" dedi.

Dorsey, 2018'den beri Bitcoin'in internetin yerel para birimi olması gerektiğini defalarca savunan, erken dönem BTC destekçilerinden biri. Sahibi olduğu kripto dostu dijital ödeme şirketi Square de, 50 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı yaptı. Şirket, toplamda 170 milyon dolarlık BTC satın aldı.