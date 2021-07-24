Ünlü CEO Korkunç Öngörüsünü Açıklad! Benzin, Doğalgaz Bitcoin'le Satılacak!

Çılgın fiyat tahminleri kripto para endüstrisiyle neredeyse yaşıt. Foss’un tahmini de en yüksekler arasında. Peki Foss gerçekten içi boş bir tahmin mi yapıyor, yoksa bu tahminin altında yatan mantıklı gerekçeler var mı?

Çılgın seviyelerde Bitcoin fiyat tahmini yapmak sektörün doğasında var

Gemini’nin kurucuları Winklevoss kardeşler, 2030 yılına kadar 500.000 dolarlık bir Bitcoin fiyatı öngörüyor. 2017’de PayPal yönetim kurulu üyesi ve Xapo CEO’su Wences Casares ise 2027 yılına kadar 1.000.000 dolarlık bir fiyat vermişti.

Ancak Foss’un 2.000.000 dolarlık fiyat tahminine kıyasla bunların ikisi de sönük kalıyor.

“BTC on sene içinde petrol ve gazın baz para birimi olur”

Anthony Pompliano ile konuşan Foss, önümüzdeki on yıl içinde petrol ve gazın dolar yerine BTC ile fiyatlanacağını düşündüğünü söyledi. Bu da Bitcoin’in statüsünü küresel rezerv varlığına yükseltebilir.

“Bence Bitcoin, dünyanın küresel rezerv varlığı olma şansına sahip. Niye? Çünkü petrol ve doğal gazın kısa süre içinde, yani on yıl içinde Bitcoin ile fiyatlanacağını düşünüyorum.”

Rusya ile petrol ve gaz kaynaklarını örnek veren Foss, Rus enerji tedarikçilerinin dolar üzerinden sattığı ve karşılığında devalüe edici bir varlık aldığı ham anlaşmadan bahsetti.

“Eğer Rusya olsaydınız, fiat para birimini düşürmek için programlanmış ABD doları için değerli kaynaklarınızı satmak mı isterdiniz? Yoksa fiat kontrat olan ABD hazinelerini mi tutmak isterdiniz?”

Bitcoin’in “dijital enerji” olarak daha iyi bir anlaşma olduğunu söyleyen CEO, zamanla daha fazla ülke bu gerçeğe ulaştıkça, ulusların enerjiyi Bitcoin üzerinden fiyatlandırmak istedikleri kademeli bir değişim olacağını iddia etti.

Bitcoin fiyat tahmini: 2 milyon dolara ulaşabilir mi?

Bu açıklamadan önce Foss; hisse senetleri, borç, para birimi, güzel sanatlar, altın vb. dahil olmak üzere küresel varlıkların toplam değerinin 900 trilyon dolar değerinde olduğundan bahsetmişti.

Foss, 2 milyon dolarlık fiyat öngördüğü Bitcoin için toplam küresel varlık değerinin %5’ini yakalayabileceğini varsayıyor.

“Petrodoların” sonu geliyor: “Petrobitcoin” gelebilir mi?

Bu mantıkla yapılan hesap, BTC’yi 45 trilyon dolarlık bir piyasa değerine getiriyor ve bu da toplam arz arasında paylaştırıldığında token başına 2,142 milyon dolarlık bir fiyat veriyor.

“Peki, rezerv varlık 900 trilyon doların yüzde kaçını ele geçirebilir? %5 olur mu? Bence bu oldukça düşük, ancak 900 trilyon doların %5’i olduğunu varsayalım. 900 trilyonun %5’i 45 trilyondur. 45 trilyon bölü 21 milyon Bitcoin, bu da Bitcoin başına 2 milyon doların üzerinde bir sayıya denk gelir.”

Petrol ve gaz endüstrisinin içinden biri olarak Foss, “petrodoların sonu” konusunda haklı olabilir. Ancak şu anda bulunduğumuz yerden bakınca, “petrobitcoin’in” gelip de finansal sistemi ele geçireceğini varsaymak hâlâ çok iddialı bir söylem olacaktır.