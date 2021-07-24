Bedelli Askerlik Fiyatında Son Nokta Konuldu, İşte O Açıklamalar
Milli Savunma Bakanlığı son dönemde fiyatında indirim beklenen 'bedelli askerlik'le ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığa yakın kaynakların bildirimine göre bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya ücretinin azaltılması gibi popülist söylemlerin gençlerin duygularını istismar edilmemesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamanın ardından bedelli askerlikte indirim bekleyen gençlerin hayalleri suya düştü.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, MSB'ye çağrıda bulunmuş ve daha çok asker adayının yararlanabilmesi için bedelli askerlik ücretinin indirilmesi çağrısında bulunmuştu.
24 Tem 2021 - 15:36 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.