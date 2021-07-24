JP Morgan'dan Önemli Bir Karar! Bitcoin ve Ethereum Fonlarına Erişim İmkanı Geldi!

Raporlara göre, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JP Morgan, varlık yönetimi müşterilerine, Bitcoin ve diğer kripto para fonlarına erişim olanağı sağladı.

JP Morgan Müşterileri, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Ethereum Classic’e Yatırım Yapabilir

Business Insider konu ile ilgili yaptığı bir haberde, müşterilerin artık JP Morgan danışmanları aracılığıyla beş farklı kripto para ürünü alıp satabileceklerini bildirdi. Danışmanların dört adet Grayscale Investments ürününe ve bir adet de Osprey Funds ürününe erişim imkanı olacak.

JP Morgan, bundan böyle, müşterilerine Grayscale’in Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust ve Ethereum Classic Trust hizmetlerine ve bu hizmetler aracılığıyla da Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Ethereum Classic’e yatırım yapma imkanı sağlıyor. Business Insider, müşterilerin Osprey Fund’ın Bitcoin Trust’ına da yatırım yapabileceğini bildirdi.

Bu tür fonlar, JP Morgan’ın müşterilerinin kişisel olarak kripto paraya sahip olacağı anlamına gelmez. Grayscale ve Osprey, yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkların fiyatını takip eden hisseleri satın almalarına imkan vererek kripto para dünyasında hisse sahibi olmalarını sağlar.

JP Morgan ve Kripto Para

Grayscale, kripto dünyasının en büyük varlık yöneticisidir. Şu anda şirketin yönetimi altında 27.5 milyar Dolar bulunuyor. Firma, New York merkezli bir risk sermayesi şirketi olan Digital Currency Group’a aittir. Ancak son zamanlarda, firmanın hisseleri Bitcoin fiyatına göre indirimli olarak işlem görüyor. Daha önce, bu hisseler normal BTC fiyatından daha yüksek bir primle işlem görüyordu; bu da onları satın almanın, doğrudan Bitcoin’e yatırım yapmaktan çok daha pahalı olduğu anlamına geliyordu.

Mart ayında da bir başka büyük yatırım bankası olan Morgan Stanley, zengin yatırımcılarının Galaxy Bitcoin Fund LP, Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP ve FS NYDIG Select Fund aracılığıyla Bitcoin’e yatırım yapmasına olanak sağlamıştı. Ancak Morgan Stanley, bu opsiyonu yalnızca bankada en az 2 milyon Dolarlık varlığa sahip olan müşterilerine özel olarak sundu. New York City merkezli JP Morgan ise bu anlamda kripto dünyasını daha açık hale geliyor.

Öte yandan JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, daha önce Bitcoin’i bir “dolandırıcılık” olarak nitelendirmişti; ancak şimdi firması düzenli olarak kripto paraya dair açıklamalar yapıyor ve en büyük kripto borsalarından Coinbase ve Gemini’ye bankacılık hizmetleri sunuyor.