Kripto Piyasası Silkelendi! Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Bitcoin Yükselişe Hazır!

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 20 Temmuz’da 30.000 doların altını görmüş ve kısa süreli bir paniğin oluşmasına sebep olmuştu. Aslında bu hamle bekleniyordu, çünkü BTC 30.000 dolar ile 35.000 dolar bandında bir alanda sıkışmıştı ve bu sıkışıklığın bozulması bekleniyordu.

Bitcoin 33.000 Dolar Üzerinde

Bitcoin fiyatı 29.200 dolara kadar geriledikten sonra bir müddet yatay seyretti ve ardından yükseliş grafiği başladı. Yazının kaleme alındığı an itibari ile 33.630 dolar bandında işlem gören BTC’nin özellikle 32.000 dolar üzerine yükselmiş olması analistlerce oldukça pozitif bir işaret olarak nitelendiriliyor.

Buna ek olarak yapılan bazı araştırmalar ve bazı uzman açıklamaları bu süreçte BTC’nin yeniden 60.000 doları görme ihtimalinin 20.000 doları görme ihtimalinden daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Bu noktadan sonra ise BTC’de öncelikle 35.000 doların ve ardından 42.000 doların aşılması yeni bir rallinin başladığının en net göstergeleri olacak. Ancak analistler yeni bir ralli başlasa dahi zaman zaman geri çekilmelerin ya da duraklamaların olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Bitcoin Fiyatı Neden Yükseldi?

Bitcoin fiyatının düşüşü her ne kadar panik yaratmış olsa da pek çok analist bu geri çekilmenin bir ralli fitilini ateşleyeceğini ifade ediyordu. Nitekim şu an görülen grafiklere göre analistler haklı çıkmış görünüyor.

Ancak BTC fiyatının yükselişinin arkasındaki en büyük etkenlerden biri The Bitcoin Word etkinliği oldu. Etkinlikte Tesla CEO’su Elon Musk ve Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin yer alması, önemli açıklamaların yapılması fiyatı arttıran etkenlerden biri oldu.

Analistlere göre BTC’nin bir süre düşüş yaşamasının ardından yükselişe geçmesi ise olağan bir piyasa durumu ve beklenen bir hareket olarak nitelendiriliyor.