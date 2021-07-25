Ankaralı Sevcan Orhan ile Türkülere doydu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Başkentlileri “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programları ile buluşturmaya devam ediyor. Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Sevcan Orhan’ın 30 Ağustos Zafer Parkı’nda sahne aldığı açık hava konserine, 7’den 70’e Başkentliler büyük ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte “Büyükşehir Parklarda” adlı konser etkinlikleriyle Başkentlilere müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Işın Karaca, İsmail Altunsaray, Melek Mosso ve Derya Uluğ konserleri ile müzik dolu akşamların yaşandığı “Büyükşehir Parklarda” konser programlarının beşincisi ise Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Sevcan Orhan ile devam etti. 24 Temmuz’da 30 Ağustos Zafer Parkı’nda sahne alan Sevcan Orhan, türküleriyle müzikseverleri coşturdu.

BAŞKENT’İN YAZ AKŞAMLARINA MÜZİK DAMGASINI VURUYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açık hava konserine Sevcan Orhan hayranları akın etti.

Sesi, yorumu ve sahne performansıyla Ankaralılara unutulmaz bir akşam yaşatan Orhan, geniş repertuvarıyla eski ve yeni şarkıları Başkentliler için yorumladı. 30 Ağustos Zafer Parkı'nda çimler üzerinde gönüllerince eğlenen 7'den 70'e binlerce izleyici korolar halinde ünlü sanatçının türkülerine eşlik etti.

SEVCAN ORHAN’DAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Ankara'ya her gelişinin çok kıymetli ve özel olduğunu belirten Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan, Başkentlilerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle özetledi:

“Şöyle bir durum var ki Ankara artık benim için daha güzel bir yer. Ankara izleyicisini her zaman çok seviyorum. İstanbul’da yaşamama rağmen Ankara ikinci evim gibi. Burada çok sevdiğim dostlarım var. Ankara’nın müzisyenlerini de çok seviyorum. Halk müziğine çok önem veriyorlar çünkü. Büyükşehir olmasına rağmen kültürüne sahip çıkan insan çok burada. Bir de Ankara Büyükşehir Belediyesinde ben ilk kez Mansur Başkan’dan sonra konsere geliyorum. Bütün Türkiye’nin gerçekten yerel yönetimde, belediyecilikte örnek aldığı bir başkanın organizasyonu içerisinde yer alabilmek benim için onurdur. Mansur Başkan ve ekibine selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Dışarısı çok güzel herkes kırlara yayılmış. Güzel bir ortam var dışarıda.”

OTOPARK KOLAYLIĞI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Büyükşehir Belediyesi, konser programlarını izlemek isteyen Başkentlilerin araçlarıyla kolaylıkla yer bulabilmesi için Sevcan Orhan konseri öncesi 30 Ağustos Zafer Parkı ve çevresinde yer alan toplam 650 araçlık otoparkları ücretsiz olarak hizmete açtı.

Ankara Zabıtası, BUGSAŞ ve ANFA Güvenlik ekipleri de konser boyunca gerekli güvenlik önlemleri alarak hem vatandaşların huzur içinde konseri izlemelerini sağladı hem de pandemi kurallarını hatırlattı.

BAŞKENTLİLER UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞADI

Açık hava konserlerine hasret kalan Başkentliler, “Büyükşehir Parklarda” adlı konser etkinlikleriyle yaz akşamlarının daha keyifli geçtiğini şu sözlerle ifade ettiler:

-Nur Çınar: “Bu ortamların tekrar hatırlatıldığı için Büyükşehir Belediyesine minnettarız.”

-Cüneyt Dablak: “Öncelikle bir Beştepeli olarak Mansur Başkan’a 30 Ağustos zafer parkını bize kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Psikolojimiz pandemi nedeniyle bozulmaya başlamıştı. Bu konser çok iyi geldi.”

-Yusuf Akyol: “Arkadaşlarımla beraber konsere geldik. Sevcan Orhan güzel, ortam çok güzel, insanlar çok güzel bu konser çok iyi geldi.”

-Batuhan Bozan: “Öncelikle konseri düzenleyen Büyükşehir Belediyesine müteşekkiriz. Arkadaşlarla birlikte geldik. Biz Sevcan Orhan’ın Ankara’ya gelmesini çok istiyorduk. Konser alanını da beton bekliyorduk ve yeşil bir alanla karşılaştığımız için çok mutlu olduk. Her şey güzel ayarlanmış.”

-Öznur Keskindir: “Çok mutluyuz. Ailemle birlikte yeşiller içinde oturduk ve konseri dinliyoruz ve çocuklarımla eğleniyoruz. Bize güzel bir etkinlik oldu.”

-Fatma Soğukpınar: “Uzun bir aradan sonra konserde olmaktan çok mutluyum. Sevcan Orhan’ı da çok severim. Dün haberim oldu ve hiç konserini kaçırmak istemedim. Ortam çok güzel. Konser alanı da şehir içinde bir orman gibi. İnsanlar çok mutlu görünüyor.”