Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Büyük Darbeyi Yaptı! Ayşe Tarihe Karıştı... Adada Bitti; Şimdi de Gerçekte Başladı! "Ayşe Tarih..."

Survivor bitti fakat yankıları bir türlü bitmek bilmiyor. Ayşe ve Aleyna arasında meydana gelen gerginlik bir dönemler adada büyük ses uyandırırken; bugünlerde ikilinin sosyal medya savaşları bir türlü dinmek bilmez hale geldi. Aleyna, Ayşe'yi öyle bir geride bıraktı ki; herkes şaştı kaldı. Peki, ne oldu? Ayşe nasıl geride kaldı?

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