Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Büyük Darbeyi Yaptı! Ayşe Tarihe Karıştı... Adada Bitti; Şimdi de Gerçekte Başladı! "Ayşe Tarih..."
Survivor 2021'de ses uyandıran ve bir türlü gündemden düşmek bilmeyen 2 isim olarak öne çıkan Aleyna ve Ayşe arasında yaşanan kaos, adadan sonra da devam ediyor. Bir dönem adada bulunduğu esnada, ailelerin dahi kavga yaşadığı Aleyna - Ayşe ikilisinin aralarında geçen olaylar, sosyal medyada da devam etti. Aleyna bu kavgadan galip ayrılan isim oldu.
Survivor bitti fakat yankıları bir türlü bitmek bilmiyor. Ayşe ve Aleyna arasında meydana gelen gerginlik bir dönemler adada büyük ses uyandırırken; bugünlerde ikilinin sosyal medya savaşları bir türlü dinmek bilmez hale geldi. Aleyna, Ayşe'yi öyle bir geride bıraktı ki; herkes şaştı kaldı. Peki, ne oldu? Ayşe nasıl geride kaldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.