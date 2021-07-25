Fırat Kalkanı Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı!
Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in naaşı Ordu Akkuş'ta, sözleşmeliş er Onbaşı Emrah Arslan'ın naaşı ise Samsun Vezirköprü'de ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.
Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in naaşı Ordu Akkuş'ta, sözleşmeliş er Onbaşı Emrah Arslan'ın naaşı ise Samsun Vezirköprü'de ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki hain terör saldırısında şehit düşen istihkamcı kahramanlar gözyaşlarıyla memleketlerinde toprağa verildi.
Asb. Çvş. Fatih Güney'in naaşı Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, sözleşmeli er onbaşı Emrah Arslan'ın naaşı ise Vezirköprü ilçesi Çorakdere Mahallesi Osmandere Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında ebedi istirahatgahlarına uğurlandı.
Ordu'daki cenaze törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
25 Tem 2021 - 21:39 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.