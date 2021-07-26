Kripto Borsalarında Sıra Dışı Hareket! Rekor Miktarda Ethereum Çekildi! Balinaların Amacı Ne?

Daha spesifik olarak rapor, en büyük 10 OTC Ethereum adresinin artık son beş yılda bu dijital para biriminin en büyük hacmini kontrol ettiğini söylüyor.

Geçen haftanın sonunda, 21,3 ETH bu adreslerin kontrolü altındaydı. Araştırmacılar, şu anda toplam ETH arzının yüzde 20’sinden fazlasını balinaların kontrol ettiğini vurguladı.

Ancak öte yandan, agresif birikimin bir sonucu olarak, balinaların yanlarındaki döviz cüzdanlarına yerleştirdikleri Ether hacmi, 2015’ten bu yana en düşük seviyesine (4,66 milyon ETH) düştü.

Birkaç hafta üst üste hakim olan ETH çıkış eğiliminin altcoin fiyatında artışa yol açtı.

Böylece, Asya ticareti sırasında Ether döviz kuru 2.360 dolara ulaştı. Bu, 7 Temmuz’dan bu yana en yüksek değer. İkinci kripto para biriminin kapitalizasyonu gün içinde yüzde 8,64 artarak 275,134 milyar dolara yükseldi.

Daha geçen hafta Santiment ekibinin “Ethereum balinaları” olarak adlandırılan aktivitedeki başka bir artışa dikkat çektiğini eklemekte fayda var.

Büyük yatırımcılar yaz başından beri düşüşü satın alıyor. En son verilere göre 10.000 ila bir milyon ETH içeren cüzdanlar toplamda 60.52 milyon coin biriktirdi.

Geçen haftanın sonunda, Ethereum fiyatı 2.200 USD’lik direncin üstesinden gelemedi. Küçük hacimlerde alıcılar bu seviyeyi kıramadı ve Ethereum fiyatı 2.100 USD desteğine geri döndü.

Bu gece, güçlü bir yükseliş momentumu, ayıların savunmasını 2.200 USD’de kırdı. Alıcılar, 7 Temmuz’da 2.410$ civarında belirlenen Temmuz’un yükseği seviyesini yenilemeye çalışacaklardır.