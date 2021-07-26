Amazon İddiası Ne Kadar Doğru! Ödemeler Bitcoin'le Mi Olacak? Hangi Para Birimleri Geçerli Olacak?

Amazon’da Bitcoin ile öde seçeneği

Amazon, alışveriş sepetine bir “Bitcoin ile Öde” seçeneği eklemeyi düşündüğünü doğrulayan şirket sözcüsü şunları söyledi:

Kripto para alanında meydana gelen yeniliklerden ilham alıyoruz ve bunun Amazon’da nasıl görünebileceğini araştırıyoruz … Geleceğin modern, hızlı ve ucuz ödemeleri mümkün kılan yeni teknolojiler üzerine kurulacağına inanıyoruz ve bu teknolojileri Amazon müşterilerine mümkün olan en kısa sürede getirmek için çabalıyoruz.

Hangi kripto paralar kabul edilecek?

Amazon’un hangi kripto para birimlerini kabul etmeye karar vereceği veya kripto para biriminin nasıl ve ne zaman kullanılabileceği konusunda herhangi bir sınırlama olup olmayacağı henüz belli değil. Tüm bu detayları belirlemek Amazon’un yeni ürün liderinin işi olacak.

FTC yakın zamanda tüketicileri çok sayıda kripto para dolandırıcılığı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Malezya Bitcoin madencilik platformlarını yok etmekle meşgul. Açıkçası hala kriptonun ilk günlerindeyiz, ancak Amazon’un desteği herkesin onu daha ciddiye almasını sağlayacaktır.

Amazon dijital para birimi ve Blockchain ürün lideri arıyor

Amazon Ödeme Kabul ve Deneyim ekibi, şirketin Dijital Para Birimi ve Blockchain stratejisini ve ürün yol haritasını geliştirmek için çalışacak “deneyimli bir ürün lideri” arıyor. Yeni yöneticinin müşteri deneyimi, teknik strateji ve yeteneklerin yanı sıra lansman stratejisi de dahil olmak üzere yol haritasını geliştirmek için Amazon genelinde ekiplerle yakın bir şekilde çalışması bekleniyor.

Bu kişinin ayrıca “geliştirilmesi gereken yetenekler için durumu geliştirmek, genel vizyon ve ürün stratejisini yönlendirmek ve kazanç elde etmek için kripto para birimi, Blockchain, Dağıtık Defter ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler) konusundaki uzmanlıklarından yararlanmaları gerekecek.”