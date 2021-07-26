- 26 Tem 2021 - 17:10 G: 26 Tem 2021 - 17:18

Binance'de İlginç Hareket! Perpetual Bitcoin Sözleşmesi 48 Bin Dolar Sınırını Aştı!

Binance’te Bitcoin için USDT cinsinden işlenen perpetual vadeli işlem sözleşmeleri, bugün sabaha karşı 04:00 sularında spot piyasa karşısında 8.000 dolardan büyük bir makasla 48.000 doların üstüne çıktı. Gelişmeyi değerlendiren bir Binance temsilcisi, sistemde herhangi bir sorun olmadığını belirtti. İşte detaylar...

Binance’teki BTC/USDT perpetual vadeli sözleşmesi, sabaha karşı 48.168 dolar seviyesini gördü. Aynı saat içerisinde, Bitcoin’in Binance’teki spot fiyatında yaklaşık 3.000 dolarlık bir artış yaşandı ve fiyat, 16 Haziran’dan bu yana görülmüş en yüksek seviye olan 39.799 dolara çıktı.

CoinDesk’in aktarımına göre bir Binance temsilcisi, platformda yaşanan gelişmeyi, “Bir kullanıcı, piyasanın yukarı yönde hareket ettiği sırada BTC/USDT perpetual vadeli işlem sözleşmeleri için büyük miktarlarda (alım) emri verdi. Sistemi inceledik ve herhangi bir sorun tespit etmedik.” ifadeleri ile değerlendirdi. İlgili olayın, diğer kullanıcıları “etkilemediği” belirtildi.

O sırada, Coinbase Pro’daki BTC/USD paritesi 39.770 dolara kadar çıktı ve bir süredir 38.500 doların üstünden işlem görüyor. 24 saat öncesine kıyasla fiyatta %12,68 oranında artış söz konusu.

Yaklaşık 900 milyon dolarlık likidite oldu

Vadeli kripto para işlemlerine odaklanan bir bilgi platformu olan Bybt’e göre geride kalan 24 saat içerisinde 863.1 milyon dolar değerinde Bitcoin pozisyonu tasfiye edildi, bunların %87’sini (755.3 milyon dolar) kısa pozisyonlar oluşturdu.

Pozisyonların büyük bir kısmı, piyasanın sabaha karşı harekete geçtiği birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde likidite oldu. CryptoQuant verilerine göre Binance’te mayısın ortasından beri bu kadar fazla kısa pozisyon tasfiye olmamıştı.

Londra merkezli bir basın kuruluşu olan CityAM, dün akşamüstü içeriden bilgi sahibi olduğu belirtilen anonim bir kaynağa dayandırılan haberde, Amazon’un bu yılın sonunda Bitcoin ile ödeme almaya başlayabileceğini aktardı. Amazon, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Bitcoin fiyatındaki yükselişe, bu haberin ardından oluşan kısa pozisyon sıkışmasının katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor.

26 Tem 2021 - 17:10 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kerem Bürsin Hande Erçel’i Dudaklarından Şak Diye Öptü! Aşkını Dünyaya Haykırdı, Çığlıklar Çığlığı Bastırdı! Hande Erçel’in Tepkisi… mask
Kerem Bürsin Hande Erçel’i Dudaklarından Şak Diye Öptü! Aşkını Dünyaya Haykırdı, Çığlıklar Çığlığı Bastırdı! Hande Erçel’in Tepkisi…
Amazon İddiası Ne Kadar Doğru! Ödemeler Bitcoin'le Mi Olacak? Hangi Para Birimleri Geçerli Olacak? mask
Amazon İddiası Ne Kadar Doğru! Ödemeler Bitcoin'le Mi Olacak? Hangi Para Birimleri Geçerli Olacak?
Kripto Borsalarında Sıra Dışı Hareket! Rekor Miktarda Ethereum Çekildi! Balinaların Amacı Ne? mask
Kripto Borsalarında Sıra Dışı Hareket! Rekor Miktarda Ethereum Çekildi! Balinaların Amacı Ne?
Bitcoin Ya Da Diğerlerini Unutun! Bu Altcoin Tam 63 Kat Kazandırdı! mask
Bitcoin Ya Da Diğerlerini Unutun! Bu Altcoin Tam 63 Kat Kazandırdı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde İpler Gerildikçe Gerildi! Önce İlyas Çakırbeyli, Sonra Alparslan Şimdide Bu! Kadroda Kimse Kalmadı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde İpler Gerildikçe Gerildi! Önce İlyas Çakırbeyli, Sonra Alparslan Şimdide Bu! Kadroda Kimse Kalmadı! Neler Oluyor?
Amazon'dan Öyle Bir Haber Geldi Ki! Bildiğiniz Her Şeyi Unutun! Amazon'da Neler Oluyor? mask
Amazon'dan Öyle Bir Haber Geldi Ki! Bildiğiniz Her Şeyi Unutun! Amazon'da Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status