Binance'de İlginç Hareket! Perpetual Bitcoin Sözleşmesi 48 Bin Dolar Sınırını Aştı!

Binance’teki BTC/USDT perpetual vadeli sözleşmesi, sabaha karşı 48.168 dolar seviyesini gördü. Aynı saat içerisinde, Bitcoin’in Binance’teki spot fiyatında yaklaşık 3.000 dolarlık bir artış yaşandı ve fiyat, 16 Haziran’dan bu yana görülmüş en yüksek seviye olan 39.799 dolara çıktı.

CoinDesk’in aktarımına göre bir Binance temsilcisi, platformda yaşanan gelişmeyi, “Bir kullanıcı, piyasanın yukarı yönde hareket ettiği sırada BTC/USDT perpetual vadeli işlem sözleşmeleri için büyük miktarlarda (alım) emri verdi. Sistemi inceledik ve herhangi bir sorun tespit etmedik.” ifadeleri ile değerlendirdi. İlgili olayın, diğer kullanıcıları “etkilemediği” belirtildi.

O sırada, Coinbase Pro’daki BTC/USD paritesi 39.770 dolara kadar çıktı ve bir süredir 38.500 doların üstünden işlem görüyor. 24 saat öncesine kıyasla fiyatta %12,68 oranında artış söz konusu.

Yaklaşık 900 milyon dolarlık likidite oldu

Vadeli kripto para işlemlerine odaklanan bir bilgi platformu olan Bybt’e göre geride kalan 24 saat içerisinde 863.1 milyon dolar değerinde Bitcoin pozisyonu tasfiye edildi, bunların %87’sini (755.3 milyon dolar) kısa pozisyonlar oluşturdu.

Pozisyonların büyük bir kısmı, piyasanın sabaha karşı harekete geçtiği birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde likidite oldu. CryptoQuant verilerine göre Binance’te mayısın ortasından beri bu kadar fazla kısa pozisyon tasfiye olmamıştı.

Londra merkezli bir basın kuruluşu olan CityAM, dün akşamüstü içeriden bilgi sahibi olduğu belirtilen anonim bir kaynağa dayandırılan haberde, Amazon’un bu yılın sonunda Bitcoin ile ödeme almaya başlayabileceğini aktardı. Amazon, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Bitcoin fiyatındaki yükselişe, bu haberin ardından oluşan kısa pozisyon sıkışmasının katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor.