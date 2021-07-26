Güncelleme Etkisi Mi? Ethereum, Bitcoin'den Daha Çok Talep Almaya Başladı!

Ethereum London Hardfork güncellemesinden önce ilgi artıyor

Tüm borsaların cüzdanlarında tutulan toplam Ethereum miktarı, ETH arzını gösterir. ETH verilerine göre 26 Haziran tarihinde 20,8 milyon ETH 26 Temmuz itibariyle 19,7 milyon rezerve sahip.



ETH2 staking sözleşmesinde stake edilen ETH değeri ise 6,4 milyon değerinde. ETH için düşen rezerv mevcut durumda yükseliş eğilimine geçti. Ethereum alım satımı yapan borsalar, özel cüzdanlarda stake ediliyor ve saklanıyor. Bu gelişme, Londra Hardfork güncellemesinden önce ve EIP 1559 protokülünün uygulanmasından önce yatırımcıların coini yükselişe geçirebileceğini işaret ediyor.

ETH2 staking sözleşmesinde stake edilen ETH değeri ise 6,4 milyon değerinde. ETH için düşen rezerv mevcut durumda yükseliş eğilimine geçti. Ethereum alım satımı yapan borsalar, özel cüzdanlarda stake ediliyor ve saklanıyor. Bu gelişme, Londra Hardfork güncellemesinden önce ve EIP 1559 protokülünün uygulanmasından önce yatırımcıların coini yükselişe geçirebileceğini işaret ediyor.

Binance Smart Chain’de (BSC), son zamanlarda Ethereum’a artan bir ilgi ve talep var. Temmuz ayının başlarında, BSC’deki benzersiz adreslerin sayısı 83 milyonun üzerinde ve tüm zamanların en yüksek adres sayısına ulaşıldı. Yaşanan önemli artış, yeni zirveler kaydeden ETH gaz ücretleriyle aynı zamanda yükseldi.

Binance, 2021 yılında 370 milyon doların üzerinde zarara neden olan dokuzdan fazla saldırıyla kayıp yaşadı. 2020 yılında, saldırıların tamamı ağdaki kullanıcıların 154 milyon doları kaybetmesine sebep oldu. Yaşanan sık saldırılarla birlikte geliştiriciler ve kullanıcılar Binance platformundan Ethereum’a geçmeye başladı.

ETH2 sözleşmesinde yer alan Ethereum’un hacmi, saldırılar sıklaşmasıyla artış yaşadı. Ethereum’a olan ilgini artması coini Bitcoin’den daha çekici duruma getiriyor denilebilir. Bitcoin yazım sırasında, 38.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görse de, henüz temizlenmemiş Bitcoin işlemlerine hâlâ ilgi var.

BTC short pozisyonlarındaki açık faiz ve negatif fonlama oranlarının toplamı, yatırımcıların düşüş eğilimi gösterdiğine işaret ediyor olabilir. Bağımsız bir Bitcoin analisti olan Willy Woo kısa süre önce konuyla ilgili şu tweeti attı:

Herkesin pozisyonu düşüş eğilimindeyken böyle kesin konuşmak kolay değil. Henüz tehlike bitmedi ancak doğrulama görmek güzel.

Willy Woo son olarak, Bitcoin’in hâlâ tasfiye için kısa pozisyonu olduğu söyledi.