JP Morgan ABD'nin İlk Bankası Oldu! Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
ABD senatosu ve yönetimi tarafından karşı çıkılan kripto paralar maalesef özgürlüğüne adım adım yürüyor. JP Morgan varlık müşterilere kripto para ürünlerine erişim imkanı sunan ilk ABD bankası oldu. Kripto paralar için ne anlama geliyor. İşte detaylar...
Business Insider'ın haberine göre, ABD'nin en büyük bankası konumundaki JPMorgan (NYSE:JPM), varlıklı müşterilerine kripto para varlıklarına sunan ilk ABD bankası oldu. JPMorgan'ın iç yazışmasına dayandırılan habere göre banka, varlıklı müşterilerine 19 Temmuz'da kripto para varlıklarına al-sat emri gönderme imkanı tanıdı.
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon 2017 yılında kripto paraları "dolandırıcılık" olarak tanımlamıştı. Sonrasında bu tutumunu değiştiren banka, 2019 yılında Blockchain teknolojisi kullanan ancak kripto para olarak adlandırılmayan JPM Coin'i çıkarmıştı.
26 Tem 2021 - 17:43 - Ekonomi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.