JP Morgan ABD'nin İlk Bankası Oldu! Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?

Business Insider'ın haberine göre, ABD'nin en büyük bankası konumundaki JPMorgan (NYSE:JPM), varlıklı müşterilerine kripto para varlıklarına sunan ilk ABD bankası oldu. JPMorgan'ın iç yazışmasına dayandırılan habere göre banka, varlıklı müşterilerine 19 Temmuz'da kripto para varlıklarına al-sat emri gönderme imkanı tanıdı.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon 2017 yılında kripto paraları "dolandırıcılık" olarak tanımlamıştı. Sonrasında bu tutumunu değiştiren banka, 2019 yılında Blockchain teknolojisi kullanan ancak kripto para olarak adlandırılmayan JPM Coin'i çıkarmıştı.