Bitcoin'in Yükselmesi Rekor Tasfiye Yaşattı! Tam 1 Milyar Dolar!
Yaklaşık 900 milyon dolar değerindeki kripto para short pozisyonları, Bitcoin’in %12 fiyat kırılmasının ortasında son 12 saat içinde tasfiye edildi. İşte tüm ayrıntılar...
Bybt.com’dan gelen veriler, Bitcoin’deki kısa pozisyonların 720 milyon dolar tasfiye ile bu durumun %81’ini oluşturduğunu gösteriyor. Bitcoin ve genel kripto kısa tasfiyelerinin çoğu, Bitcoin fiyatının kayda değer bir artış görmeye başladığı son dört saat içinde gerçekleşti.
Dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatı, hafta sonu boyunca çoğunlukla 34.000 dolar seviyelerinde işlem gördükten sonra Pazartesi günü gece saatlerinde kırılmaya başladı. Haziran ortasından bu yana ilk kez 39.000 dolar seviyesini geçmek için saatler içinde %10’un üzerinde hızla sıçradı. Bitcoin’in fiyatı Coinbase Pro’da 39.770 dolara ulaştı ancak hızla 38.000 dolara doğru geriledi ve son saatlerde 38.300 dolar civarında el değiştiriyor.
26 Tem 2021 - 17:49 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.