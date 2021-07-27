- 27 Tem 2021 - 00:02 G: 26 Tem 2021 - 21:52

27 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankaralılar çeşitli nedenlerle elektrik kesintisi yaşamaya devam ediyor. Bugün Ankara’nın beş farklı ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin etkileyeceği bölgeler ise, elektrik sağlayıcısı EDAŞ tarafından tek tek açıklanıyor. Peki, 27 Temmuz Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 27 Temmuz Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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Ankara’nın güç vericisi şirket EDAŞ, başkentlilerin elektrik hatlarında gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bakım ve iyileştirme çalışmalarının yavaş yavaş sonuna gelen EDAŞ, artık alt yapı çalışmalarını daha az bölgelerde gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmaları esnasında güvenlik gerekçesiyle elektrik kesintilerine giden EDAŞ, Ankaralıların konuyla ilgili endişelenmesine neden oluyor. Başkent Ankaralılara cevap ise, EDAŞ’ın resmi web sitesinden geliyor.

27 Temmuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

EDAŞ, planlı elektrik kesintilerinden yaklaşık 48 saat öncesinden başkentlilere bilgi veriyor. Duyuruları için üç ayrı iletişim kanalı kullanan EDAŞ, resmi web sitesi, Başkent 186 isimli mobil uygulaması ve SMS sistemi aracılığıyla elektrik kesintileri hakkında Ankaralılara bilgi veriyor. EDAŞ’ın resmi duyuru kanallarına göre; 27 Temmuz 2021 Salı günü Ankara’nın 5 farklı ilçesinde elektrik kesintisinin uygulanması planlanıyor. Ankara’da bugün gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden; Akyurt, Çankaya, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin belirli kesimlerinin etkilenmesi bekleniyor.

Ankara Akyurt ilçesinde gerçekleşen elektrik kesintisinden Ahmetadil mahallesi; Çankaya ilçesinde yaşanacak olan kesintiden Yeşilkent; Keçiören ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden Aktepe, Bağlarbaşı ve Kanuni mahallelerinin etkileneceği biliniyor. Öte yandan Sincan ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintilerinin Tandoğan ve Malazgirt mahallelerini; Yenimahalle ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ise, Yeni Batı, İlkyerleşim, İvedikköy, İvedik OSB, Kardelen, Serhat, Yuvaköy ve Turgut Özal bölgelerini etkilemesi bekleniyor. >>

27 Tem 2021 - 00:02 - Yaşam

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